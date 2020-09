Huami présente les Amazfit GTR 2 et GTS 2 pour rivaliser avec la nouvelle Apple Watch

Apple n’a qu’à bien se tenir. Les Amazfit GTR 2 et GTS 2 embarquent des fonctions très intéressantes, pour un prix très abordable.

Crédit : Amazfit GTS 2 et GTR 2 – Huami

Les Amazfit GTR 2 et GTS 2 sont les successeurs des GTR et GTS que Huami avait présenté en 2019. Celles-ci étaient des montres high-tech à moindre coût, qui n’avaient rien à envier aux Apple Watch. Celles-ci reprennent certaines des fonctionnalités principales de la nouvelle Apple Watch Series 6, vendue à 429 € en version GPS et 529 € en version 4G. De plus, elles n’ont rien à envier à la nouvelle Apple Watch SE, vendue 299 €, qui fait l’impasse sur beaucoup de fonctionnalités de sa grande sœur.

L’Amazfit GTR 2, la montre au design circulaire

L’Amazfit GTR 2 est disponible en version sportive (125 €) et classique (140 €). La montre possède un affichage circulaire, un écran AMOLED 1,39 pouce (454 x 454 pixels) avec une luminosité maximale de 450 nits. En termes de matériaux, la version Sport adopte un corps en alliage d’aluminium et un bracelet en silicone tandis que la version Classique est équipée d’un bracelet en cuir et d’un corps en acier inoxydable.

La nouvelle montre intelligente Huami intègre un capteur optique PPG à un module BioTracker de deuxième génération, offrant une surveillance plus efficace de l’activité cardiaque. Pas d’ECG comme l’Apple Watch Series 6, mais l’Amazfit GTR 2 embarque un capteur qui mesure le taux d’oxygène dans le sang ainsi qu’un capteur de pression d’air, un gyroscope, un capteur géomagnétique, un accéléromètre et un capteur de luminosité ambiante.

La montre est alimentée par une batterie de 471 mAh qui lui permet de tenir 14 jours avec toutes les fonctions activées et 38 jours en tant que montre de base. Côté poids, la version Sport pèse 31.5 g et la version classique 39 g. Elles ont également des haut-parleurs intégrés et 4 Go de stockage.

L’Amazfit GTS 2 reprend le même design que l’Apple Watch

Alors que la GTR 2 est ronde, la GTS 2 adopte un design carré, qui vient directement concurrencer celui de l’Apple Watch. Elle est plus fine et plus légère que la GTR 2. En effet, elle ne pèse que 24.7 g dans sa version unique, vendue à 999 yuans (125 €).

L’Amazfit GTS 2 reprend les mêmes fonctions que la GTR 2, mais dispose d’une batterie plus petite, de 246 mAh. Celle-ci alimente son écran AMOLED de 1,65 pouce (348 x 442 pixels), et permet à la montre une autonomie de 7 jours avec toutes les fonctions activées et 20 jours en tant que montre de base.

Les verres des Amazfit GTS 2 et GTR 2 sont faits d’un revêtement avec du diamant. Sa dureté est comparable à celle du verre saphir et peut atteindre une dureté de 9 Mohs. C’est 20 fois plus résistante aux rayures que le verre ordinaire. Les deux montres peuvent également être immergées à une profondeur de 50 mètres.

Les deux montres sont bien sûr compatibles Bluetooth 5.0, NFC et Wi-Fi 2,4 GHz. Pour vous les procurer, il faudra très certainement les importer de Chine, car nous ne savons pas si ces modèles seront vendus en France.

Source : Amazfit