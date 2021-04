Huawei dévoile sa première voiture électrique fabriquée en partenariat avec Cyrus

Cyrus et Huawei ont dévoilé aujourd’hui le véhicule hybride Cyrus Huawei Smart Selection SF5, dont le prix varie entre 27 700 euros et 31 500 euros. Il s’agit du premier véhicule électrique de Huawei.

Comme il s’agit d’un véhicule hybride, celui-ci n’est donc pas entièrement électrique. Par conséquent, la batterie promet une autonomie plus faible que ce que pourrait proposer une Tesla.

Huawei voiture électrique – Crédit : Huawei

Huawei fait partie des nouveaux constructeurs automobiles. Le fabricant de smartphones chinois devrait bientôt être rejoint par de nombreux concurrents. En effet, nous devrions voir de nouveaux arrivants sur ce marché comme Xiaomi et sa voiture électrique dont nous connaissons déjà le prix. On attend également qu’Apple dévoile son premier véhicule électrique d’ici quelques années.

La première voiture hybride de Huawei dispose d’une puissance de pointe de 405 kW, un couple maximal de 820 Nm. De plus, elle promet une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 4,68 secondes. En mode électrique pur, la Cyrus Huawei Smart Selection SF5 peut atteindre une autonomie de 180 kilomètres (selon le cycle NEDC). En mode hybride, le véhicule pourrait également atteindre une autonomie maximale d’un peu plus de 1000 kilomètres (NEDC).

La Cyrus Huawei Smart Selection SF5 dispose de systèmes signés Huawei

Le véhicule est équipé du système complet d’interconnexion intelligente Huawei HiCar, qui intègre la solution Huawei HiCar Smart Connection. Les utilisateurs ont accès à l’assistant vocal de Huawei, qui peut être lancé à l’aide d’un bouton physique ou d’un écran tactile. De plus, les utilisateurs ont accès à AutoNavi et aux cartes Baidu, ainsi qu’à des services spéciaux pour la musique et les livres audio. Ceux-ci comprennent notamment les applications Huawei Music, Kugou, Migu, Cloud Music et Himalaya.

La voiture de Cyrus et Huawei est également équipée d’autres technologies du géant technologique chinois. On retrouve le Huawei Smart Cockpit, Harmony OS, d’un processeur Kirin 990A ainsi que d’un système audio signé Huawei. Enfin, la voiture est équipée de quatre caméras périphériques, de trois radars à ondes millimétriques et de huit radars à ultrasons pour les systèmes d’aide à la conduite. Déjà en 2018, Audi s’était associé à Huawei pour la technologie de ses voitures autonomes.

Pour l’instant, on ne sait pas si le véhicule sera commercialisé à l’international. Une bonne partie des technologies qu’il embarque ne sont utiles qu’en Chine, il faudrait alors que Huawei utilise d’autres systèmes comme Android Auto pour une potentielle version internationale.

Source : Huawei