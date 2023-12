L’Avtotor Amber, première voiture électrique russe, fait passer la Fiat Multipla pour une beauté

© Université polytechnique de Moscou

La Fiat Multipla est souvent considéré comme l’un des véhicules les plus moches de tous les temps. Malgré tout, la face avant du monospace que beaucoup trouvent disgracieuse a justement contribué à sa popularité.

Visiblement, le constructeur Avtotor voulait voler la vedette à la Fiat Multipla avec l’Avtotor Amber, le premier véhicule électrique 100 % russe. Ce n’est pas en raison de son prix ou de sa volonté de concurrencer Tesla, qui cartonne en France, que la voiture suscite la curiosité. La citadine fait parler d’elle tout simplement pour son design jugé atroce.

L’Avtotor Amber moquée pour son design qui rappelle la Fiat Multipla

L’Université polytechnique de Moscou vient de dévoiler l’Avtotor Amber, le premier véhicule entièrement conçu et fabriqué dans le pays. L’école polytechnique assure que la voiture électrique de la catégorie L7 aura un prix abordable. Les particuliers, plutôt que d’emprunter la voiture électrique, pourront louer la batterie au lieu que de l’acheter.

Cinq premiers exemplaires de présérie doivent sortir en 2024 avant le lancement de la production en série un an plus tard. L’Université polytechnique de Moscou indique que l’Avtotor Amber est encore en phase d’essai et surtout, que son design évoluera d’ici sa commercialisation.

Il vaudrait mieux pour l’école et Avtotor, puisque la « Tesla russe » est devenue la risée des réseaux sociaux à cause de sa carrosserie. « On dirait une Fiat Multipla, mais en pire », « une certaine ressemblance avec un hippopotame » ou « Peut-on faire encore plus moche ? », écrivent les utilisateurs de X. Les moqueries fusent aussi bien en français qu’en anglais et qu’en russe, évidemment.

Sur Reddit aussi, l’esthétique de l’Avtotor Amber provoque l’hilarité. Est-ce que le design de la voiture électrique évoluera pour que les moqueries cessent ? Un « bad buzz » n’est pas forcément négatif pour un produit, puisqu’il le met sous le feu des projecteurs… Il faudra attendre l’an prochain pour avoir la réponse.

