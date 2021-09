Huawei lancera trois nouvelles montres connectées avant la fin de l’année

Le nouveau modèle de montre connectée de Huawei, la Watch D, sera capable de capter le niveau de pression sanguine.

Selon deux sources révélées sur Twitter, Huawei lancera plusieurs nouvelles smartwatches avant la fin de l’année. Le constructeur chinois d’appareils mobiles serait en effet en train de finaliser la Watch D, la Watch GT 3 et la Watch FIT 3. Si les deux dernières sont des successeurs des modèles de montres connectées du même nom, dont la Watch GT 2 dont le prix a été divisé par deux en juillet, la Watch D est à ranger parmi les innovations. Elle sera en effet la première smartwatch de Huawei à pouvoir capter le niveau de pression sanguine. La Watch D est d’ailleurs une smartwatch pour laquelle Huawei a récemment déposé une marque auprès de l’EUIPO.

Watch GT 3 : une montre connectée « orientée vers le sport »

Sortir sa première montre connectée capable de surveiller la pression artérielle serait déjà assez pour d’autres constructeurs, Mais Huawei compterait faire coup triple en sortant dans la même intervalle de temps les successeurs de la Watch GT 2 et de la Watch FIT. Selon @Rodent950, le compte Twitter qui a fait fuiter l’information, la série Watch 3 succèdera à la Watch GT 2 et à la Watch GT 2 Pro. Huawei va cependant réaffecter sa marque GT à des montres connectées « orientées vers le sport ». Pour rappel, l’une des principales montres connectées à succès de Huawei est la Watch 3, dont le prix est passé tout récemment sous la barre des 300 euros.

Q4 Huawei will release new Watches, Watch D with blood pressure monitoring and new sport oriented watch GT3. pic.twitter.com/QV8EvzWVNc — Teme (特米)😷 (@RODENT950) September 21, 2021

Huawei devrait sortir ses 3 nouveaux modèles de smartwatches avant fin 2021

Concernant la FIT 3, successeur de la FIT 2, il sera intéressant d’examiner ce que Huawei prévoit comme innovations. Actuellement, la Watch FIT est dotée d’un écran AMOLED de 1,64 pouces, de 4 Go de stockage flash eMMC et d’une connectivité Bluetooth 5.0 LE. Côté capteurs, elle dispose déjà d’un capteur de SpO2 et d’un moniteur de fréquence cardiaque, deux fonctionnalités que les fabricants de montres connectées aiment bien rajouter lorsqu’ils mettent à jour une smartwatch d’entrée de gamme, comme l’est Watch FIT. On peut supposer que la Watch FIT 2 fonctionnera sous HarmonyOS 2 au minimum, à l’instar des futurs nouveaux modèles Watch D et Watch GT 3.

À lire aussi > Montres connectées : les meilleurs smartwatches de 2021

Si la sortie de ces trois nouveaux modèles de montres connectées Huawei est annoncée au quatrième trimestre 2021, le mois de septembre est d’ores et déjà exclu comme mois de lancement possible.

Source : Notebookcheck