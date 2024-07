Apple Watch : voici pourquoi vous devriez dormir avec la montre au poignet

Crédit : Envato

Si l’iOS 18 de l’iPhone est au centre de l’attention actuellement, c’est aussi l’Apple Watch qui va bientôt avoir droit à une grande mise à jour avec watchOS 11, pour les modèles éligibles. Maintenant disponible en bêta publique, ce nouveau système d’exploitation pour la montre intelligente s’accompagne d’une nouvelle application intitulée “Vitals”. Celle-ci vise à éclairer les propriétaire de la smartwatch sur les meilleures décisions à prendre en matière de santé et de fitness.

Dans une interview avec CNET, le Docteur Sumbul Desai, vice-présidente d’Apple Health, explique qu’avec cette nouvelle application, il sera important de dormir avec l’Apple Watch. En effet, garder la montre au poignet durant la nuit permettra d’obtenir la meilleure compréhension possible de son état de santé général.

L’application Vitals de l’Apple Watch révèle tout de votre santé

Dans la description de Vitals sur l’App Store, Apple indique que dormir avec sa montre permet d’obtenir “une compréhension plus globale de votre état de santé quotidien“. Elle permet de consulter rapidement plusieurs paramètres de sa santé pour mieux comprendre où ça peut clocher :

Fréquence cardiaque

Fréquence respiratoire

Température du poignet

Oxygène dans le sang

Durée du sommeil

Après quelques nuits passées avec l’Apple Watch au poignet, Vitals permet d’établir des mesures lors d’une nuit typique. Une fois cette fourchette enregistrée, Vitals alertera si certaines mesures sont en dehors de la norme, afin de vous rappeler à “prêter plus d’attention à votre corps“.

À lire > L’Apple Watch trahit un voleur de bagages d’un aéroport : la police le suivait à la trace

Mais pourquoi obtenir ces mesures lors du sommeil ? Sumbul Desai explique que la nuit offre des mesures plus fidèles du corps. En effet, le stress, l’activité et les mouvements de la journée peuvent influer sur les mesures de santé comme la fréquence cardiaque ou la température. C’est pourquoi les informations collectées pendant la nuit donnent “une image plus complète de votre état de base“, explique la cadre d’Apple.

Le Dr Desai souligne également que les notifications de l’application Vitals veillent à ne pas suggérer systématiquement la nécessité de consulter un médecin : “Nous sommes très attentifs à ce que vous ne fassiez pas inutilement la queue pour aller voir un médecin.” L’application devrait donc rester plutôt conservatrice dans ses analyses : si vous ressentez le besoin d’aller voir un professionnel de santé, n’hésitez pas !