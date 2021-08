Hubble offre une photo incroyable de trois galaxies en train de fusionner

Les galaxies ont encore beaucoup de secrets pour nos scientifiques. Une partie de leur constitution, à l’image de la matière noire, reste encore aujourd’hui un grand mystère. Faute de comprendre totalement comment et pourquoi elles se forment, il nous est totalement possible de les observer. Il arrive parfois que des galaxies trop proches commencent à s’attirer et à lentement fusionner entre elles. C’est ainsi qu’Hubble a partagé des images à couper le souffle d’une fusion galactique impliquant trois galaxies différentes.

Credit: ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton

Le télescope spatial Hubble, nommé d’après le célèbre Edwin Hubble, sert régulièrement à prendre des clichés de l’espace. L’an dernier le télescope nous avait offert une photo de deux galaxies en train de fusionner. Cette fois-ci, le télescope nous offre non pas deux, mais trois galaxies en train d’interagir entre elles avant de fusionner.

Arp 195, un système de 3 galaxies en pleine fusion, photographié par Hubble

Le système en question, Arp 195, est composé de trois galaxies situées dans la constellation du Lynx. Situées à environ 747 millions d’années lumières de la Terre, ces galaxies sont évidemment bien trop lointaines pour pouvoir être visitées un jour. Mais Hubble nous permet quand même d’observer leur interaction, alors que les trois galaxies gravitent entre elles, avant d’un jour fusionner pour de bon. Arp 195 est d’ailleurs listé dans L’Atlas of Peculiar Galaxies, qui est un catalogue regroupant plus de 300 galaxies aux formes particulières.

La constellation du Lynx est observable depuis l’hémisphère nord. C’est une très grande constellation, mais qui contient peu d’étoiles visibles depuis la Terre à cause de son orientation. Elle a été découverte au 17ème siècle et on lui connait 6 systèmes solaires contenant des planètes.

Cette photo a été réalisée en « bonus » d’une autre mission d’observation. Les scientifiques estiment que ce genre de photos aidera à identifier des cibles prometteuses à observer avec d’autre télescopes. Notamment le télescope James Webb, qui devrait être opérationnel sous peu et possède un miroir presque trois fois plus large que Hubble.

Source : phys.org