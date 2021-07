Hulk : pourquoi le tournage a été frustrant pour Eric Bana ?

Alors que sa carrière commençait tout juste à décoller, Eric Bana fut « le » comédien finalement choisi pour interpréter Hulk en 2003. Malgré un démarrage honorable au box-office, le film a rapidement été victime de mauvaises critiques. En cause : un univers jugé bien trop sombre et cérébral. Il faudra ensuite attendre 2008 pour que la franchise connaisse une nouvelle chance de séduire les fans, avec L’Incroyable Hulk, porté par Edward Norton. Pour la suite, les paris sont toujours ouverts, Matthew McConaughey venant de se voir refuser le rôle.

Hulk : Bana préfère oublier son expérience dans la franchise – Crédit : Universal Studios

Bana ne garde pas que des bons souvenirs de cette expérience. Dans une récente interview, l’acteur explique à quel point il s’est senti frustré tout au long du tournage. Contraint de tourner la majorité de ses scènes dans de petits espaces clos, le comédien ne s’est pas senti totalement à l’aise.

Hulk : Bana se sent toujours frustré

« Dans Black Hawk Down, toutes les scènes ont été tournées de jour, dans de grands espaces et en lumière naturelle. Pour Hulk, je me suis retrouvé enfermé dans de petits espaces. Je n’ai eu que très peu de grandes scènes à tourner. Et je dois vous dire que je déteste travailler en intérieur » confie ainsi le comédien. Mais sa frustration ne s’arrête pas là. En effet, Bana n’a pas eu à se prêter au travail de capture de mouvements pour les besoins du personnage. C’est Ang Lee, le réalisateur, qui s’en est personnellement chargé. De quoi frustrer davantage Bana tout au long du processus créatif.

Le contraste est saisissant si on compare cette expérience avec celle de Ruffalo. Car dans le cas de ce dernier, le comédien a lui-même donné vie au géant vert en travaillant sur ses mouvements physiques. Cela a permis à l’acteur de prendre véritablement le contrôle sur le personnage, à l’inverse de Bana. Et cela suffit au comédien pour ne jamais reprendre son rôle dans un avenir proche. Aujourd’hui, l’acteur se concentre sur des projets plus indépendants et dramatiques.

Mais que les fans se rassurent, la franchise Hulk n’est pas prête de s’éteindre pour autant. En effet, Marvel travaille activement sur la série She-Hulk et un nouveau long métrage confrontant le titan vert à Wolverine. De quoi régaler les amoureux du genre pour encore quelques années !

