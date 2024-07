Captain America 4 : qui est Red Hulk ? Sam Wilson fait face à une grande menace

Red Hulk n’est autre que l’alter ego de Thunderbolt, joué par Harrison Ford dans Captain America 4

Red Hulk a les mêmes pouvoirs que son homologue vert mais il conserve son intelligence

Le personnage peut également absorber et émettre de l’énergie

Le premier trailer de Captain America 4 nous a montré Sam Wilson dans le costume de Steve Rogers. Mais le plus gros événement de ces premières images, c’est la présence de Thunderbolt aka Red Hulk, incarné par Harrison Ford (Star Wars, Indiana Jones). Mais quel est ce personnage, double du célèbre Hulk mais dans une teinte rouge ?

Red Hulk est aussi puissant que son rival vert

Bien qu’il soit dans le comics Incredible Hulk (vol. 1) #1 en 1962, sa vraie apparition en tant que Red Hulk intervient dans Hulk (vol. 2) #1 en 2008. Créé par Jeph Loeb et Ed McGuinness, il devient rapidement une figure importante de l’univers Marvel. Sa véritable identité n’est autre que celle de Thunderbolt, ennemi acharné de Bruce Banner aka Hulk.

Red Hulk est né suite à une expérience qui combine rayons gamma et procédés secrets pour créer un adversaire à la hauteur de Hulk. Thunderbolt a donc des pouvoirs similaires à ceux de son rival vert comme une force colossale et une résistance hors du commun. Sauf que contrairement à Bruce Banner, Red Hulk a toujours son intelligence et ses compétences tactiques, ce qui le rend redoutable. Même si dans le MCU, le scientifique a réussi à contenir Hulk depuis pour se transformer en restant le même.

Parmi les pouvoirs uniques de Red Hulk, il y a sa capacité à absorber et à émettre de l’énergie. Plus Thunderbolt s’énerve, plus il devient chaud au point de faire fondre des objets par simple contact. Au-delà d’être un super-vilain, le personnage a aussi eu droit à une évolution intéressante en termes de morale. Est-ce que le MCU va emprunter la même voie ?

Un personnage en quête de rédemption

Présenté comme un antagoniste, Red Hulk évolue progressivement jusqu’à être un anti-héros puis partir en quête de rédemption. Sa relation avec Bruce Banner est passée d’une hostilité totale à une alliance compliquée, mais nécessaire. Le personnage a même passé une tête chez les Avengers, notamment. Mais ses méthodes brutales et son passé continuent de lui porter préjudice.

Red Hulk est donc un personnage gris, en constante évolution et luttant avec son passé et ses démons intérieurs pour se faire une place dans l’univers Marvel. Il s’agit donc d’un bel ajout au MCU pour relancer la machine alors que les dernières productions n’ont pas été de gros succès, comme Ant-Man 3 et son échec à la fois critique et commercial.