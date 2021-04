Hulk : une explication scientifique derrière la couleur verte du géant ?

Entre Marvel et la science, c’est une grande histoire d’amour. En effet , le MCU est truffé de références scientifiques sur la construction même de ses personnages. On se souvient notamment des expérimentations qui ont donné vie à Captain America. Grâce au travail de Sebastian Alavarado, un biologiste de Stanford, une sérieuse théorie pourrait expliquer l’origine de la couleur verdâtre de Hulk. Car si le géant a été manipulé sur la base de son génome, sa couleur de peau ne serait en rien le fruit du hasard.

Hulk, vert de colère et de douleur ? – Crédit : Marvel

Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette couleur serait en réalité le résultat d’une ecchymose géante sur son corps, due à sa monstrueuse transformation. Et croyez-nous, cette idée un peu folle tient sérieusement la route.

Enfin une explication rationnelle ?

Les conclusions d’Alvarado sont sans appel possible. En frappant l’ADN de ce pauvre Bruce Banner, le rayon gamma a brisé l’hélice de la molécule par chromothripsie. En effet, le biologiste explique qu’en se transformant, l’ADN de Bruce se reconstitue mais traumatise fortement son enveloppe corporelle. Résultat : la peau connaît de nombreuses et profondes lésions, se traduisant par des hématomes importants. Tout cela est traumatisant pour Bruce et cela explique également pourquoi il perd souvent le contrôle.

Au-delà de cette explosion, Bruce est également traumatisé par son enfance. Tout le monde sait pertinemment que le jeune homme a été battu par son père et que sa mère a succombé aux coups de son époux. Alors entre peine psychologique intense et douleur physique insoutenable, Bruce supporte mal les modifications génétiques dues au rayon gamma. Voilà pourquoi Hulk est vert (de rage) !

On vous l’accorde volontiers, tout cela est franchement sinistre mais nous tenons enfin une explication plutôt rationnelle. Des anti-héros « verts », il y’en a un paquet dans la littérature et le cinéma. Pour n’en citer qu’une : Elphaba, la méchante sorcière de l’Ouest dans Le Magicien d’Oz. Mais l’explication derrière sa couleur de peau est bien plus « douce ». En effet, sa mère a bu l’élixir vert d’un curieux marchand qui est aussi son amant. Total, la petite Elphaba porte la couleur de cette tromperie à vie.

Quoi qu’il en soit, la théorie concernant Hulk corrobore en tout point le développement du personnage présenté par Marvel. Si sa couleur traduit sa colère permanente, elle puise aussi sa source dans une modification physique trop intense à supporter !

Source : CBR

