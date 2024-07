Il met le feu à un radar après un grave excès de vitesse et percute deux policiers dans sa fuite

À Châlons-en-Champagne, un conducteur a été flashé à 156 km/h au lieu de la limite de 90 km/h

Avec son cousin, le conducteur de 20 ans a mis le feu au radar et a percuté deux policiers qui venaient l’interpeller

Il a notamment été condamné à trois ans de prison ferme dont deux avec sursis

Les radars ont collé énormément d’amendes depuis leur mise en place sur le territoire hexagonal, il y a plus de deux décennies. Mais certains n’apprécient pas ces dispositifs et si les recours légaux existent, il y a aussi la voie de l’illégalité qu’un conducteur a décidé d’emprunter à Châlons-en-Champagne.

À lire > En trois ans à peine, ce radar rapporté plus d’un million d’euro à cette ville

Flashé à 156 km/h au lieu de la limite de 90 km/h

Nous sommes le 26 mai et ce conducteur de 20 ans est flashé à 156 km/h au lieu de la limite de 90 km/h après une soirée d’anniversaire en boîte de nuit. Trois passagers se trouvent dans l’habitacle. Le jeune homme, avec son cousin de 18 ans, détruisent alors le radar dans le but d’échapper à la sanction mais surtout d’éviter la réaction négative de sa mère. Le duo met le feu à l’appareil après en avoir coupé les câbles et endommagé la porte à l’arrière. Sauf que cet acte ne servira à rien puisque le cliché qui atteste de l’infraction a été déjà envoyé aux autorités.

La police interpelle alors les deux individus suite au signalement d’un témoin. En situation de stress, le conducteur active la marche arrière de son véhicule et percute deux des membres des forces de l’ordre avant de prendre la fuite. Encore une fois, c’est loupé puisque le cliché pris par le radar permet de remonter jusqu’à lui pour l’interpeller.

Trois ans de prison ferme pour le conducteur

Le procès a depuis eu lieu, le conducteur est passé devant la justice pour dégradation de radar, refus d’obtempérer et violences sur policiers. Son cousin était quant à lui jugé pour la première infraction listée uniquement. Il a été condamné à huit mois de prison avec sursis. Quant au conducteur, la sanction est plus salée : trois ans de prison ferme dont deux avec sursis. Il leur est aussi demandé de verser des indemnités entre 1200 et 1800 euros aux policiers qui ont été percutés pendant leur fuite. Il est aussi possible qu’il leur soit demandé de payer les réparations du radar incendié.