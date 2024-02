Il achète un utilitaire électrique et se fait piéger par une règle absurde

Vous avez un utilitaire électrique et vous habitez à Lyon ? Attention, vous risquez de payer plus cher pour accéder à la déchèterie. C’est ce qui est arrivé à Sébastien, un habitant de Feyzin qui s’est retrouvé à devoir payer à cause de son utilitaire qui pesait 10 kg de plus que le seuil de gratuité.

Un e-Berlingo © DR

Sébastien est un bricoleur qui entretient lui-même sa maison et son jardin. Il se rend donc souvent à la déchèterie avec son petit utilitaire. Il y a un an, il a décidé de remplacer son modèle diesel par un modèle électrique, plus respectueux de l’environnement. Mais il ne s’attendait pas à ce que ce choix lui coûte cher, rapporte nos confrères de RMC.

Lyon : l’écologie à géométrie variable de la municipalité

En effet, dans le Grand Lyon, les droits d’entrée dans les déchèteries sont calculés en fonction du poids du véhicule. Or, les véhicules électriques, à cause de leur batterie, sont plus lourds que les véhicules thermiques. Résultat : Sébastien doit payer 40 euros à chaque passage, alors qu’il passait gratuitement auparavant.

Sébastien ne comprend pas cette logique, qui va à l’encontre de la politique écologique de la municipalité. « Le maire écolo incite à changer les véhicules, à moins circuler et à moins polluer. D’où mon incompréhension de facturer un véhicule électrique, alors que le même véhicule en diesel ou essence, lui, ne sera pas facturé pour le passage », confie-t-il à RMC.

Sébastien n’est pas le seul dans ce cas. D’autres automobilistes possédant des véhicules électriques se sont plaints de cette situation. Mais la métropole de Lyon ne compte pas changer sa réglementation, qu’elle a déjà adaptée en faveur des électriques.

En effet, les véhicules thermiques ont droit à une entrée gratuite jusqu’à 2 tonnes, contre 2,4 tonnes pour les électriques. Le problème, c’est que le Berlingo de Sébastien dépasse ce seuil de 10 kilos seulement. Il serait donc un « cas isolé », selon la métropole, qui affirme recevoir très peu de réclamations à ce sujet.

De même, la métropole de Lyon n’est pas la seule à pénaliser les véhicules électriques trop lourds. À Lyon, le stationnement est également plus cher pour les véhicules lourds. À Paris, une mesure similaire entrera en vigueur en septembre, mais uniquement pour les visiteurs, pas pour les résidents.