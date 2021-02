Inception : Cobb et Mal n’auraient passé qu’une seule journée en temps réel dans les limbes

Selon les règles d’Inception, Mag et Cobb ont vécu plus d’une décennie dans les limbes. Mais rapporté en temps réel, ce périple ne se serait déroulé que sur quelques heures.

Inception bouscule l’espace temps tout au long de son arc narratif. La perception est alors totalement modifiée : les secondes se transforment en minutes, les minutes deviennent des jours et les jours se muent en années. Cobb et son équipe font ce constat tout au long de leurs différentes expériences. Un rêve peut ainsi être douze fois plus long que la réalité. Car un rêve est en réalité découpé en différents niveaux. Et cette règle explique pourquoi Cobb et Mal ont eu l’impression de passer plus de 50 ans dans les limbes.

Inception : quand les règles du temps bousculent la sensorialité – Crédit : Warner Bros

Les limbes (Limbo) correspondent au quatrième niveau d’un rêve. Considérées comme le purgatoire de cet espace, elle deviennent un endroit redoutable : le temps y paraît une éternité. Et cette donnée explique notamment pourquoi Cobb et Mal se réveillent encore « jeunes » de ce rêve.

Un problème de calcul

Cobb commet une erreur de calcul en utilisant un ratio imprécis. En effet, Cobb prend en référentiel 1:20. Avec cette donnée, 10 heures de réalité équivalent donc à 8,3 jours dans l’espace rêve. Mais en utilisant ce même rapport, il se rend compte que le résultat du temps passé avec Mallorie dans les limbes est faussé. En effet, si on reprend le fil de l’intrigue, les deux amoureux se sont retrouvés pris au piège bien avant que le sédatif Somnacin ne soit mis en test.

Les rêveurs ne se mettent à utiliser le médicament qu’au moment même des événements racontés par le film. Si on reprend le rapport de Cobb, il n’aurait passé que 2,7 heures avec Mal dans les limbes tandis que 50 années se seraient réellement écoulées. Il est donc en réalité logique que les deux héros utilisent un rapport établi à 1:12 pour expérimenter la véritable profondeur de leurs songes. Sur cette même base, les deux amants auraient donc dormi 21h.

Nolan aime jouer avec le temps et notre façon de le percevoir. Dans Insomnia, il installe une atmosphère volontairement soporifique pour mieux nous faire ressentir l’état de fatigue de son protagoniste principal. Dans Memento, le réalisateur s’amuse à placer les scènes dans le mauvais ordre tout en faisant croire qu’elles se déroulent chronologiquement. Il continue avec Inception à poser des fondements philosophiques sur la question. Car Platon considérait déjà le temps comme une durée inférieure à l’éternité !

Alors un petit conseil : profitez de votre abonnement Netflix pour revoir les chefs d’oeuvre de Nolan ! Vous pourrez ainsi vous amuser à questionner autrement le sens profond de ses intrigues, sous un angle plus philosophique que logique !

