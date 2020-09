Netflix : le top 10 des films de geek à voir ou à revoir

Netflix comptabilise en permanence plus de 2000 films. A la recherche d’un bon blockbuster ou d’un film un peu plus confidentiel ? La rédaction de Tom’s Guide a fait le tri et vous livre son top 10 des meilleurs films de geek disponibles sur la plateforme

Man of Steel

Man of Steel – Crédit : Warner Bros

Le pitch : Clark Kent vit dans une ferme du Kansas avec ses parents. Troublé quant à sa différence, il apprend sa véritable nature : l’homme est né sur Krypton, planète lointaine détruite, tandis que les derniers survivants tentent de s’emparer de la Terre. Clark Kent devient alors Superman et représente un espoir de survie pour les terriens et sa famille adoptive, malgré ses origines.

Les acteurs principaux : Henry Cavill, Amy Adams, Michael Shannon…

Pourquoi le (re)voir : Pierre angulaire du DCEU, Man of Steel de Zack Snyder pose les bases d’une mythologie explorée par les films suivants. Le cinéaste apporte le souffle épique de son cinéma (après 300 et Watchmen) à cette nouvelle interprétation de Superman, incarnée avec brio par Henry Cavill. Son dernier acte est l’un des plus jouissifs du DCEU, une bataille géante et explosive au milieu d’une ville en ruine face à la menace extra-terrestre. Détail intéressant, les Kryptoniens devaient avoir leur propre langue sous-titrée à l’origine.

Batman Begins

Batman Begins – Crédit : Warner Bros

Le pitch : Bruce Wayne voit ses parents mourir des mains d’un délinquant. Traumatisé, c’est à l’âge adulte que l’homme va devenir Batman et tenter de lutter contre le crime qui gangrène la ville de Gotham City.

Les acteurs principaux : Christian Bale, Cillian Murphy, Gary Oldman…

Pourquoi le (re)voir : si l’on cite souvent The Dark Knight comme le meilleur film du Chevalier Noir, ce préquel n’a pas à rougir avec ses nombreuses qualités. Posant les bases d’un univers riche exploré par Nolan, Batman Begins suit les premiers pas d’un Batman encore débutant, doté de ses propres faiblesses. Une approche humaine du héros, contrairement à celle de Tim Burton, et un réalisme offrant un aspect thriller à cet excellent premier film.

Super 8

Super 8 – Crédit : Bad Robot Productions

Le pitch : dans les années 80, un groupe d’enfants est témoin d’une catastrophe ferroviaire alors qu’ils tournent un film en super 8. Ces derniers comprennent alors qu’il ne s’agit pas d’un simple accident et qu’une menace se cache derrière. Les enfants décident alors de faire la lumière sur ces événements.

Les acteurs principaux : Elle Fanning, Joel Courtney, Kyle Chandler…

Pourquoi le (re)voir : J.J. Abrams rend ici hommage à une période charnière de la pop-culture, s’inspirant de films comme Les Goonies, E.T. L’extraterrestre, Retour vers le futur. Excellent divertissement, Super 8 reprend tous les ingrédients qui faisaient le succès des productions Amblin, une mise en scène habile, un groupe d’enfants attachants. Un vrai cadeau pour les amoureux de ce cinéma passé, et qui comblera sans nul doute ceux déjà conquis par Stranger Things à la recherche de cette ambiance si particulière.

Interstellar

Interstellar – Crédit : Warner Bros

Le pitch : un groupe d’explorateur tente de repousser les limites de la conquête spatiale et du voyage interstellaire après la découverte d’une faille spatio-temporelle.

Les acteurs principaux : Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain…

Pourquoi le (re)voir : Nolan signe un second film de science-fiction après Inception, avec Matthew McConaughey dans son meilleur rôle, explorant un vide intergalactique encore source de tous les questionnements. Poussant à fond sa recherche dans le domaine, Nolan a fait appel à Kip Thorne, physicien théoricien, pour son expertise sur les trous noirs. En ressortent un voyage touchant au-delà des étoiles et un film aux multiples interprétations. Anecdote amusante, avant son décès, Stephen Hawking et un milliardaire Russe voulaient construire le vaisseau d’Interstellar.

Split

Split – Crédit : Blinding Edge Pictures

Le pitch : Kevin, joué par James McAvoy (X-Men), a 23 personnalités. Des personnalités lui permettant de faire preuve d’attributs physiques hors-normes. Mais Kevin, suivi par le docteur Fletcher, va kidnapper trois adolescentes avec un objectif bien précis en tête. Un film à twist signé M. Night Shyamalan, expert du genre.

Les acteurs principaux : James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Betty Buckley…

Pourquoi le (re)voir : second film d’une trilogie débutée avec Incassable puis prolongée avec Glass, James McAvoy livre une interprétation inquiétante, capable de camper une multitude de personnages. Un film d’horreur de petit malin qui repousse les limites pour atteindre une nouvelle mythologie poursuivie par la suite. M. Night Shyamalan signe un sublime opus d’une trilogie super-héroïque inattendue, à l’heure des DCEU et MCU.

Les Goonies (1985)

Les Goonies – Crédit : Amblin Entertainment

Le pitch : les Goonies, une bande de copains, trouvent dans leur grenier une ancienne carte au trésor du pirate Willy le Borgne. Pour sauver la maison de leurs parents qui menace d’être détruite, ils décident de partir à la recherche du fabuleux butin, mais se heurtent aux redoutables frères Fratelli, qui viennent de s’échapper de prison.

Les acteurs principaux : Sean Astin, Josh Brolin, Corey Feldman

Pourquoi le (re)voir : réalisé par Richard Donner, mais scénarisé par Steven Spielberg les Goonies a marqué plus d’une génération de geeks. Le film n’a pas vraiment vieilli, même si les gadgets de Data, l’un des membres des Goonies, prêtent aujourd’hui à sourire. Un film d’aventure décoiffant, blindé de second degré, qui n’a pas pris une ride et à propos duquel personne n’a jamais osé réalisé de suite ni d’énième reboot. En 2020, Steven Spielberg a d’ailleurs expliqué pourquoi il n’y aurait jamais de suite au Goonies.

Inception (2010)

Inception – Crédit : Warner Bros

Le pitch : Dom Comb est un génie du « rêve partagé », une méthode permettant de cerner une personne pendant qu’elle rêve, et ainsi pouvoir l’influencer. Son talent, il l’applique à merveille dans l’espionnage industriel ce qui lui vaut d’être particulièrement demandé ou recherché. Alors qu’il pourrait se la couler douce, il accepte une dernière mission ô combien périlleuse qui lui impose de maîtriser l’inception : c’est à dire d’implanter une idée dans un esprit lors d’un au lieu de la subtiliser.

Les acteurs principaux : Leonardo DiCaprio, Ellen Page, Tom Hardy, Marion Cotillard

Pourquoi le (re)voir : pour le comprendre. Et une première image pour l’approcher serait sans doute cette table basse qui reprend une scène célèbre d’Inception.

Gremlins (1984)

Gremlins – Crédit : Warner Bros

Le pitch : inventeur farfelu, Randall Peltzer ramène un jour un cadeau à son fils. Il s’agit d’un adorable petit être poilu, un « Mogwaï ». Mais attention : il faut le protéger de la lumière du soleil, ne pas le mouiller, et surtout ne jamais le nourrir après minuit. Les premiers temps, tout se déroule sans accroc, jusqu’au jour où l’une de ces consignes n’est pas respectée… Et c’est là que les ennuis commencent pour la paisible petite ville de Kingston Falls.

Les acteurs principaux : Zach Galligan, Phoebe Cates, Corey Feldman

Pourquoi le (re)voir : à l’heure où un troisième volet des Gremlins se précise, il est bon de voir ou de revoir le tout premier volet de la saga. Toujours aussi adorables, mais toujours aussi flippants dans leurs pires moments, les petites créatures poilues sont un vrai régal, même 33 ans après leur sortie sur grand écran.

Gravity (2013)

Gravity – Crédit : Warner Bros

Le pitch : Lors d’une mission spatiale de réparation du télescope Hubble, un accident laisse pour seuls survivants deux cosmonautes : Matt Kowalski (Georges Clooney) et Ryan Stone (Sandra Bullock). Une seule chance de revoir un jour la Terre : regagner la Station Spatiale Internationale (ISS).

Les acteurs principaux : Georges Clooney, Sandra Bullock

Pourquoi le (re)voir : si vous avez vu Gravity (lire notre critique) au cinéma à sa sortie, le revoir pourrait engendrer une grande déception. Taillé pour le cinéma, l’Espace vous paraitra bien étroit au fond de votre canapé. Pour les autres, le film d’Alfonso Cuaron vaut le détour. Crédible, bien réalisé et doté d’une ambiance pesante il est assurément l’un des meilleurs films sur l’Espace. En attendant que Netflix ajoute « 2001, l’Odyssée de l’Espace » ou « Solaris »…

Matrix (1999)

Matrix – Crédit : Warner Bros

Le pitch : un jeune informaticien, hacker à ses heures perdues (Néo) est contacté par un groupe de hackers dont le leader, Morpheus, prétend que le monde dans lequel les humains vivent serait virtuel. Derrière cette façade, les machines seraient aux commandes et pour retrouver leur liberté, les humains n’auraient qu’une seule option : prendre le contrôle de la Matrice. Problème : seul l’élu en est capable.

Les acteurs principaux : Keanu Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne Moss

Pourquoi le (re)voir : on résume souvent Matrix à la scène en Bullet Motion qui l’a rendu si populaire. C’est vite oublier à quel point le premier film de la saga est un chef d’œuvre de la SF. Qu’on l’apprécie pour ses scènes d’action, pour la qualité de son anticipation ou pour son aspect philosophique emprunté à la « Critique de la raison pure » de Kant, peu importe, Matrix n’a pas pris une ride. Et c’est d’autant mieux de se replonger dedans que Matrix 4 arrive le 21 mai 2021. Si l’on aura le plaisir d’y retrouver Keanu Reeves, il faudra faire sans Laurence Fishburne et le très stoïque Hugo Weaving.

Shaun of the dead (2004)

Shaun of the dead – Crédit : Studiocanal

Le pitch : à 30 ans, Shaun partage sa vie entre sa collocation et le pub. Sa petite amie, Liz, aimerait qu’il se bouge et entreprenne quelque chose. Rien n’y fait, Shaun demeure dans sa routine et perd Liz. Évènement déclencheur, cette rupture va forcer Shaun à sortir de son train-train quotidien pour regagner le coeur de sa douce. Mauvais timing, les zombies ont investi Londres et se dressent sur la route de Shaun. Mauvaise idée pour eux.

Les acteurs principaux : Simon Pegg, Nick Frost, Dylan Moran, Kate Ashfield.



Pourquoi le (re)voir : une comédie romantique avec des zombies, il fallait bien attendre que le duo de comiques britanniques Pegg/Frost s’attèle à son premier film pour voir un tel genre apparaître. Et c’est aussi l’unique chance de voir des zombies décapités avec des vinyles.

The Dark Knight (2008)

The Dark Knight – Crédit : Warner Bros

Le pitch : avec l’appui du lieutenant Jim Gordon et du procureur de Gotham, Harvey Dent, Batman compte bien en finir avec le crime qui vérole la ville. Une coopération efficace que chamboule l’arrivée d’un maître du crime : le Joker.



Les acteurs principaux : Christian Bale, Heath Ledger, Aaron Eckhart, Maggie Gyllenhaal, Michael Caine, Gary Oldman, Morgan Freeman, Cillian Murphy



Pourquoi le (re)voir : pour le Joker ou plutôt pour l’interprétation qu’en fait Heath Ledger, laquelle confine à la perfection et parvient presque à déplacer Batman au second plan.

