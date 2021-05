Indiana Jones et le Temple maudit : le chapeau porté par Harrison Ford vaut 250 000 $

Le chapeau porté par Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple maudit (1984) va être mis aux enchères du 29 juin au 1er juillet. Sa valeur estimée est de 150 000 $ à 250 000 $. Au total, plus de 1 200 souvenirs de films seront vendus.

Sorti en 1984 et réalisé par Steven Spielberg, Indiana Jones et le Temple maudit avec Harrison Ford est le deuxième volet des aventures du personnage créé par George Lucas. Les objets et accessoires utilisés sur le tournage du film culte ont aujourd’hui beaucoup de valeur, à en croire la prochaine mise aux enchères.

Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple maudit – Crédits : Paramount Pictures / Lucasfilm

La maison de ventes aux enchères Prop Store organise le mois prochain à Hollywood une énorme vente. Il y aura plus de 1 200 souvenirs cinématographiques. Elle devrait ainsi rapporter environ 6 millions de dollars. La vedette de cette vente ? Le chapeau porté par Harrison Ford dans Indiana Jones et le Temple maudit. Il s’agit plus précisément d’un Fedora qui est un célèbre chapeau classique de feutre à large bord.

Une énorme vente aux enchères avec le chapeau d’Indiana Jones en vedette

D’après les estimations de Prop Store, le Fedora d’Indiana Jones sera vendu entre 150 000 $ et 250 000 $. Il sera suivi par le droïde télécommandé R2-SHP de Star Wars : L’Ascension de Skywalker sorti en 2019. D’ailleurs, une vente aux enchères exceptionnelle de Star Wars avait été organisée la même année avec des dizaines d’objets rares de la première trilogie.

Le chapeau porté par Harrison Ford qui sera mis en vente aux enchères – Crédits : Prop Store

Vous pourrez voir le catalogue de la vente aux enchères en ligne dès le 1er juin. La vente se tiendra du 29 juin au 1er juillet. D’ailleurs, elle sera diffusée en direct en ligne afin que les fans du monde entier puissent participer aux enchères. De plus, Prop Store a précisé que tous les lots ne seront pas vendus dans la même fourchette de prix. En effet, la vente aux enchères sera « adaptée aux fans qui ont des budgets variés ». Pour vous donner une estimation des lots les moins chers, il y aura notamment le hoodie « I Heart NY » de Frank the Pug dans Men in Black (1997) estimé à 200 $.

En ce qui concerne Indiana Jones et le cinquième opus tant attendu de la série, il se pourrait bien que Harrison Ford soit rajeuni numériquement grâce au « De-Aging ». Pour rappel, Indiana Jones 5 a perdu son réalisateur Steven Spielberg avant son scénariste David Koepp. La sortie du film est toujours prévue pour juillet 2022.

Source : ComicBook