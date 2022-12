Indiana Jones 5 : Shia LaBeouf apparaîtra-t-il dans le film ?

Indiana Jones et le Cadran de la Destiné © Lucasfilm

15 ans après le dernier volet, nous allons enfin pouvoir découvrir la suite des aventures d’Indy. Programmé pour le 28 juin prochain, Indiana Jones et le Cadran de la Destinée s’est déjà dévoilé dans une bande-annonce explosive. Il mettra à nouveau en scène l’éternel Harrison Ford qui donnera la réplique à Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, John Rhys-Davies et Antonio Banderas. Mais quid de Shia LaBeouf ?

L’acteur incarnait le rôle d’Henry « Mutt » Williams dans Indiana Jones 4. Un personnage qui n’était autre que le fils du célèbre archéologue. Il n’a toutefois pas été intégré dans le casting de la suite. Mais nous saurons tout de même ce qu’il est advenu de son personnage.

Indiana Jones 5 fera la lumière sur le fils d’Indy

Interrogé par Entertainment Weekly, le réalisateur James Mangold a promis que le public « découvrira ce qui lui est arrivé ». Cela pourra se faire au détour d’une conversation entre Indy et les autres personnages ou via une autre astuce scénaristique, aucun caméo n’étant visiblement prévu.

Pour rappel, Shia LaBeouf n’avait pas validé sa performance scénique dans Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal. « J’ai l’impression d’avoir laissé tomber l’héritage que les gens aimaient et chérissaient. Dans ce genre de cas, vous pouvez blâmer le scénariste, vous pouvez blâmer Steven Spielberg. Mais le travail de l’acteur est de faire vivre et de faire fonctionner son personnage et j’en étais incapable. Alors c’est de ma faute. C’est simple ».

Le dernier film a été accueilli très froidement par les fans de la franchise qui estiment qu’il s’agit de l’opus le moins réussi. La pression est donc forte sur James Mangold d’autant qu’il se murmure que les projections test d’Indiana Jones 5 n’ont pas été concluantes. De son côté, l’acteur Boyd Holbrook tente de teaser le film comme il peut. Il assure notamment que les 30 premières minutes d’Indiana Jones 5 sont « badass ».

