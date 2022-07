Indiana Jones 4 : les extraterrestres sont une erreur pour le scénariste

Une décision regrettable pour le scénariste – Crédit : Lucasfilm

Indiana Jones n’a pas dit son dernier mot et même Harrison Ford estime ne pas être trop vieux pour l’incarner. Un cinquième film se prépare réalisé par James Mangold à qui l’on doit notamment Logan. Et alors que les cinémas attendent Indiana Jones 5 pour 2023, le quatrième épisode fait de nouveau parler. Un épisode critiqué pour la présence un peu désarçonnante… d’extraterrestres. David Koepp, scénariste du film de 2008, admet à présent qu’il s’agit d’une erreur lors d’un podcast.

Le scénariste avait une autre idée que les extraterrestres

Inclure des extraterrestres dans Indiana Jones 4 reste une décision controversée pour les fans. David Koepp, scénariste, admet qu’il n’a « jamais été satisfait » par cet ajout. « Quand je suis arrivé, j’ai essayé de convaincre Steven Spielberg et George Lucas [ndlr, réalisateur et co-créateur de la franchise] de modifier ça. J’avais une autre idée mais ils ne voulaient pas » déclare l’homme lors d’un podcast.

Mais David Koepp nuance en précisant qu’il ne pense pas « que mon idée était meilleure ». Puis le scénariste poursuit son explication.

Je pense qu’une grande partie de la mauvaise réception, au-delà des petits éléments, vient des fans qui disent : « Nous ne pensons pas que des extraterrestres peuvent être dans un film Indiana Jones ». Avec le recul, c’était probablement vrai. – David Koepp

Le scénariste refuse de dévoiler son idée et préfère que cette possibilité reste un fantasme pour les fans !

Indiana Jones de retour en 2023 avec un nouveau film

Harrison Ford dans Indiana Jones 5 © Lucasfilm

C’est le 28 juin 2023 que les cinémas français accueilleront Indiana Jones 5. Un long-métrage réalisé par un cinéaste salué, James Mangold. Outre Logan et Wolverine : Le Combat de l’immortel, on lui doit Walk the Line, Le Mans 66 ou encore Une vie volée. La promesse d’une grande aventure pour le personnage de Harrison Ford. Et on attend un meilleur résultat que le quatrième opus avec ses extraterrestres !

