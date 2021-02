Indiana Jones 5 : Disney aurait en tête de rajeunir numériquement Harrison Ford avec la Fontaine de Jouvence

Harrison Ford pourrait passer par la case « De-aging » – Crédit : Lucasfilm

Disney fait fructifier Star Wars depuis son rachat de Lucasfilm, avec un tas de programmes annoncés+. On peut aisément citer The Mandalorian ou encore Obi-Wan Kenobi, série à venir sur Disney+, tandis que le géant a expliqué que trois ères de la franchise seront développées. Mais en rachetant Lucasfilm, Disney n’a pas récupéré que Star Wars. L’entreprise a désormais Indiana Jones et un cinquième film est dans les cartons, sans Steven Spielberg. Et aujourd’hui, nouvelle information à propos de son synopsis. Disney aurait comme plan de faire rajeunir Harrison Ford, numériquement, grâce la Fontaine de Jouvence…

Indiana Jones pourrait boire l’eau de la Fontaine

Si Disney fait largement fructifier Star Wars avec films, séries et jeux vidéo, Indiana Jones reste absent. Fort heureusement pour les fans de l’aventurier qui aura inspiré le film Uncharted, un cinquième volet est dans les cartons, réalisé par James Mangold (connu pour Logan, disponible dans la future catégorie Star sur Disney+).

Harrison Ford va bien revenir dans cette nouvelle aventure et, selon Wegotthiscovered, sera rajeuni grâce à la technique du « De-Aging« . Une technologie déjà utilisée par Disney dans Ant-Man avec Michael Douglas, The Mandalorian avec Mark Hamill, Rogue One avec Carrie Fisher… Même Martin Scorsese aura employé cette méthode dans son dernier long-métrage, The Irishman, sur Netflix.

Selon Wegotthiscovered, Indiana Jones 5 s’ouvrira sur Harrison Ford qui coule des jours heureux, à la retraite. Mais l’aventurier va être entraîné dans une nouvelle course pour découvrir la Fontaine de Jouvence. Le héros pourrait boire l’eau et ainsi rajeunir, présentant un Harrison Ford numériquement pimpant ! Bien évidemment, cette rumeur reste à prendre avec des pincettes. Mais pour rappel, la Fontaine de Jouvence aurait pu apparaitre dans le quatrième long-métrage.

Pour le moment, rien n’a fuité à propos d’Indiana Jones 5 et Disney entretient le mystère. On sait uniquement que le film est prévu pour le 22 juillet 2022, réalisé par James Mangold. Un cinéaste dont le travail a largement été acclamé dans le milieu du Septième art. Harrison Ford sera bien présent, et on attend John Rhys-Davies dans le rôle de Sallah Mohammed Faisel el-Kahir. Et c’est tout ! Il faudra attendre un peu pour des nouvelles concrètes.

Source : Wegotthiscovered