Indiana Jones : qu’est-il arrivé à l’artefact le plus célèbre de la saga ?

Indiana Jones, saga épique créée par George Lucas, continue de fasciner. Après les films très célèbres mettant en scène le professeur d’archéologie, la saga est de retour au premier plan avec un jeu vidéo en développement et un nouveau film avec son acteur vedette, Harrison Ford. Au cours du tout premier film de la saga, Les Aventuriers de l’Arche Perdue, Indiana Jones met la main sur l’idole de fertilité des chachapoyas. Mais l’aventurier va se faire subtiliser le précieux trésor par son confrère et rival Belloq. Mais qu’est-il arrivé à l’idole par la suite ?

Indiana Jones face à l’idole de fertilité des chachapoyas. Crédit : Lucasfilm

La suite nous est racontée par les comics publiés par Marvel. Peu après avoir pris le large avec l’idole de fertilité des chachapoyas, Belloq a vendu l’artefact à un marchand d’antiquités à Marrakech. Mais ce n’est pas la fin du voyage pour Indy. En effet, il récupèrera plus tard le trésor avec Sallah pour le restituer au Musée National du Connecticut.

Indiana Jones : l’idole de fertilité des chachapoyas, artéfact iconique de la saga

Mais c’est sans compter la volonté des chachapoyens de récupérer le trésor. Au cours de la récupération de l’artefact, Indiana Jones et son compagnon vont en effet tomber sur Xomec, un membre de la tribu des Hovito, qui prétend être un descendant direct des chachapoyens. Celui-ci va prendre Indy en filature et arracher l’idole des mains du conservateur Marcus Brody, avant de s’enfuir pour le Brésil.

En réalité, les Hovitos avaient collaboré avec les nazis pour voler l’artéfact. Heureusement, Indy a poursuivi Xomec jusqu’au Brésil, et l’a vaincu ainsi que son acolyte nazi Ilsa Toht. Celle-ci voulait se venger d’Indy pour avoir provoqué la mort de son frère, Ernst Toht, grand méchant des Aventuriers de l’Arche Perdue. Elle planifiait de l’attirer au Brésil avant de le capturer et de le jeter en pâture aux crocodiles. Mais il en faut bien plus pour vaincre le grand Indiana Jones. L’aventurier s’est en effet libéré et a vaincu ses ennemis, pour enfin mettre définitivement la main sur le trésor.

L’idole de fertilité des Chachapyas aura fait beaucoup de chemin après son apparition dans Les Aventuriers de l’Arche Perdue. Malgré son rôle secondaire dans les films, cet artéfact est devenu un symbole de la saga. De nombreux produits dérivés ont été mis en vente à l’image de cette idole, qui ont notamment été vendus pour certains anniversaires des Aventuriers de l’Arche Perdue. Le nouveau film Indiana Jones devrait lui atterrir sur nos écrans d’ici peu, pour le plus grand plaisir des fans de la saga.

Source : cbr.com