Instagram : Vous pourrez enfin bientôt publier à partir de votre ordinateur !

Pour ce faire, la société prévoit d’étendre ses fonctionnalités de collaboration et ainsi faciliter la co-création de publications avec d’autres utilisateurs. Les invites de collecte de fonds ont également changé. Vous pourrez créer un fonds directement via Instagram et lier plus facilement les gens à l’endroit où faire un don.

Reels, lui, bénéficiera de certaines fonctionnalités musicales, avec des effets supplémentaires tels que Superbeat, qui ajoute des effets à une vidéo basés sur le rythme d’une chanson, et des paroles en 3D, qui affichent les paroles de la chanson en accord avec la mélodie.