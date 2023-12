iOS 17.2.1 est disponible : quelles nouveautés pour la mise à jour iPhone ?

Apple vient de lancer iOS 17.2.1, une mise à jour mineure mais importante pour les iPhones. Elle corrige des bogues et améliore la sécurité. Voici comment l’installer, quels sont les appareils compatibles, et ce qu’elle apporte comme nouveautés.

iOS 17.2.1 est disponible

Apple vient de publier une (petite) nouvelle mise à jour pour les iPhone : iOS 17.2.1. Elle intervient une semaine après la sortie d’iOS 17.2, qui apportait une flopée de fonctionnalités, des correctifs et l’application Journal (uniquement sur iPhone).

iOS 17.2.1 : une mise à jour de sécurité mineure

Apple n’a pas donné beaucoup de détails sur le contenu de cette mise à jour, qui pèse environ 200 Mo. La description officielle se contente de dire : « Cette mise à jour fournit d’importantes corrections de bogues et est recommandée à tous les utilisateurs. »

Voici la liste des iPhones compatibles avec iOS 17.2.1 :

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max

iPhone 11, Phone 11 Pro et iPhone 11 Pro Max

iPhone Xr, iPhone Xs et iPhone Xs Max

iPhone SE 2e et 3e génération

Pour installer iOS 17.2.1 sur votre smartphone, vous devez disposer d’au moins 200 Mo d’espace libre. Vous devez également avoir au moins 50 % de batterie, ou brancher votre iPhone sur une prise secteur. Ensuite, vous pouvez suivre ces étapes :

Ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone,

Appuyez sur Général, puis sur Mise à jour logicielle,

Appuyez sur Télécharger et installer, puis sur Installer.

iOS 17 ne prend pas, pour rappel, en charge l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus et l’iPhone X, mais iOS 16 reçoit toujours des mises à jour de sécurité périodiques. Pour les anciens iPhone et iPad, Apple a publié iOS 16.7.4 et iPadOS 16.7.4.