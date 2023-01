iOS 17 : Apple mise sur des fonctionnalités dédiées à la réalité virtuelle et augmentée

Avec iOS 17 qui devrait être annoncé d’ici quelques mois, Apple va introduire des fonctionnalités dédiées à la réalité virtuelle et augmentée. Le casque de réalité mixte et xrOS accaparent cependant l’attention d’Apple au détriment d’iOS 17 et du reste.

Chaque année, Apple sort une nouvelle mise à jour de ses systèmes d’exploitation pour les iPhone, les iPad, les Mac et les Apple Watch. En 2023, nous découvrirons notamment iOS 17 et macOS 14. Ils seront présentés lors de la WWDC 2023, le salon annuel d’Apple attendu pour le mois de juin. Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à de grosses nouveautés cette année. iOS 17 n’apportera pas grand-chose de nouveau par rapport à iOS 16. Et pour cause, Apple prépare la sortie de son casque de réalité mixte avec son système d’exploitation xrOS au détriment du reste.

Un iPhone © Bagus Hernawan / Unsplash

Mark Gurman de Bloomberg a confirmé qu’Apple a préféré se concentrer sur le développement de xrOS. À tel point que des équipes travaillant sur iOS ont été transférées sur xrOS. Apple veut probablement s’assurer que xrOS sera prêt à être lancé plus tard cette année avec le casque de réalité mixte qui a pris du retard. Mark Gurman s’attend tout de même à des fonctionnalités dédiées à la réalité virtuelle et augmentée avec iOS 17.

Apple se concentre sur la réalité virtuelle et augmentée cette année, au détriment d’iOS 17 et de macOS 14

Le casque de réalité mixte et xrOS accaparent l’attention d’Apple, mais iOS 17 va tout de même pouvoir en tirer quelques bénéfices. Nous n’avons pas encore beaucoup d’informations concernant les fonctionnalités dédiées à la réalité virtuelle et augmentée. Pour le moment, Mark Gurman a donné un exemple.

Avec iOS 17, vous pourrez pointer votre iPhone vers n’importe quel produit dans un Apple Store. Vous verrez alors sur l’écran des informations concernant le produit en question et vous pourrez facilement l’acheter. Par exemple, il suffirait de pointer son iPhone vers un bracelet d’Apple Watch pour voir des informations apparaître.

En tout cas, Mark Gurman prévient qu’il faut s’attendre à « moins de changements majeurs que prévu initialement » pour iOS 17, iPadOS 17 et macOS 14. L’année 2023 est surtout consacrée à la réalité virtuelle et augmentée pour Apple. Pour rappel, le casque de réalité mixte devrait être présenté au printemps avant d’être commercialisé à l’automne.

Source : 9to5Mac