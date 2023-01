Apple retourne sous les 2 000 milliards de dollars de valorisation en Bourse

Les actions d’Apple ont chuté de plus de 3 % mardi, faisant retomber la capitalisation boursière du célèbre fabricant d’iPhone à moins de 2 milliards de dollars pour la première fois depuis mai dernier. Une chute qui s’explique par les problèmes d’approvisionnements liés à la Covid en Chine.

Apple

Les actions Apple ont chuté de plus de 3 % lors des échanges intrajournaliers mardi, ce qui lui donne une valeur marchande inférieure à 2 000 milliards de dollars pour la première fois depuis mai. Elle avait brièvement atteint une valorisation de 3 000 milliards de dollars en janvier 2022.

Apple a eu du mal avec les expéditions d’iPhone 14 Pro pendant la période des fêtes en raison des restrictions de Covid sur son usine principale en Chine. Pour rappel, les iPhone 14 ont également du mal à se vendre, selon plusieurs rapports.

Apple n’est plus la seule entreprise avec une valorisation de 2 000 milliards de dollars

Apple a chuté très exactement de 3,74 % à un prix de 130,20 $ par action, donnant à la société une valorisation de 1,99 milliard de dollars à la clôture du marché mardi.

Apple avait atteint pour la première fois une valorisation de 2 millions de dollars en août 2020, alors que la pandémie avait stimulé ses ventes d’ordinateurs et de téléphones pour le travail et l’école à distance. Aujourd’hui, la firme de Cupertino a eu du mal avec les expéditions d’iPhone 14 Pro raison des restrictions liées à la Covid sur son usine principale en Chine. Les investisseurs se méfient également de la hausse des taux d’intérêt et de la baisse de confiance des consommateurs, ce qui pourrait nuire à la demande pour les produits haut de gamme de la société.

Un rapport récent de l’analyste de la chaîne d’approvisionnement Trendforce a déclaré avoir vu les expéditions d’iPhone d’Apple baisser de 22 % au cours du dernier trimestre. Apple a demandé aux fournisseurs de fabriquer moins de composants pour ses produits, selon Nikkei.

Le marché dans son ensemble était en baisse mardi, l’indice S&P 500 chutant de près de 1 % en cours de négociation. Apple est la dernière grande entreprise à abandonner sa valorisation de 2 000 milliards de dollars, après Microsoft. Au total, le cours de l’action Apple aura chuté de près de 27 % en 2022.

Source : Fortune