iOS 27 booste Safari : vous allez adorer ces nouvelles fonctions

iOS 27 va améliorer sensiblement plusieurs application natives de votre iPhone dont Safari. Organisation automatique des onglets, fonctionnalité agentique pour surveiller des sites, création d’extension… On vous dévoile ce que le navigateur vous réserve.

iOS 27 sortira en version stable à la rentrée prochaine. Il est toutefois déjà possible d’installer les versions bêta afin de découvrir en avant-première les nouveautés apportées par Apple. Si l’arrivée de Siri AI est, pour le moment, retardée en Europe pour des raisons réglementaires, la mise à jour offre d’autres améliorations notables. Elle insufflera notamment une bonne dose d’Apple Intelligence dans plusieurs applications phares dont Safari.

Avec iOS 27, le navigateur web par défaut de l’iPhone introduit ainsi une fonctionnalité agentique baptisée “Me prévenir”. Celle-ci permet de surveiller intelligemment certains sites web pour vous alerter lorsqu’un changement correspondant à vos critères est détecté. Il suffit de décrire en langage naturel ce que vous souhaitez suivre (comme le retour en stock d’un produit ou la modification d’une section précise d’une page ) et Apple Intelligence se chargera du reste en arrière-plan.

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Safari va faire peau neuve sous iOS 27

Par ailleurs, Safari est désormais capable de regrouper automatiquement les onglets similaires. Un outil pratique que l’on retrouve déjà sur d’autres navigateurs mais rarement dans leurs versions mobiles. Lorsque vous ouvrirez plus de quatre onglets portant sur un même sujet, Safari les rassemblera afin de vous faciliter la vie. Cette fonctionnalité n’est pas activée par défaut : il faudra la mettre en place manuellement.

Mentionnons enfin l’arrivée de l’outil “Décris une extension” qui plaira aux adeptes du vibe coding. Celui-ci leur permettra de créer facilement des extensions visant à bonifier leur confort de navigation. Ils n’auront qu’à décrire en langage naturel le comportement souhaité pour que Safari génère l’extension correspondante.

Cette fonction leur permettra surtout de personnaliser l’apparence des sites et d’automatiser certaines petites actions. Il ne sera pas possible de développer des extensions plus complexes (comme des bloqueurs de publicité) par ce biais.