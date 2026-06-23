iOS 27 améliore enfin les conversations RCS entre iPhone et Android

Apple s’efforce d’améliorer l’expérience de messagerie entre iPhone et smartphones Android. Deux défauts agaçants liés aux réponses ciblées et aux réactions émojis ont notamment été corrigés dans la Bêta 2 d’iOS 27.

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Après avoir déployé le chiffrement de bout en bout dans les conversations RCS entre iPhone et Android, Apple continue de déployer des améliorations bienvenues. L’idée est de réduire l’écart important de fonctionnalités entre iMessage et la messagerie inter-plateformes et de combler ainsi certains manques pointés par les utilisateurs. Dans cette optique, la seconde version bêta d’iOS 27 apporte deux fonctionnalités qui manquaient cruellement dans les échanges entre les deux systèmes d’exploitation.

Réactions émojis, citation de message : iOS 27 comble plusieurs lacunes pour les discussions inter-plateformes

Comme le révèle Aaron Perris sur X, analyste pour MacRumors, les utilisateurs d’iPhone peuvent désormais répondre à des messages RCS spécifiques dans leurs discussions avec les usagers Android. Comme dans les conversations classiques sur iMessage, ils doivent simplement appuyer longuement sur le message ciblé pour pouvoir accéder à la fonctionnalité de citation.

New on iOS 27 beta 2: you can now reply to RCS messages pic.twitter.com/14CZWCYyIo — Aaron (@aaronp613) June 22, 2026

Mais ce n’est pas tout. Apple s’est également attaqué au défaut de l’affichage des réactions émojis dans les conversations RCS. Auparavant, lorsqu’un détenteur d’iPhone réagissait à une image, son destinataire Android voyait un message texte qui décrivait la réaction (“Tom a aimé une image”). Une lacune irritante qui a été corrigée dans la deuxième bêta d’iOS 27. Désormais, la réaction s’affiche correctement sous forme d’emoji pour l’utilisateur Android.

New in iOS 27: If you react to an image sent via RCS, it will now properly display on the Android user's end instead of saying "Aaron loved an image" — Aaron (@aaronp613) June 22, 2026

On espère désormais d’autres évolutions comme la possibilité de modifier et de supprimer des messages déjà envoyés entre Android et iPhone. Il faudra suivre de près l’évolution du cycle bêta pour voir si ces améliorations seront intégrées chemin faisant. Pour rappel, la version stable d’iOS 27 devrait arriver en septembre, en même temps que le lancement des nouveaux iPhone.