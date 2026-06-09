iOS 27 : comment télécharger la version bêta sur votre iPhone ?

Apple vient d’officialiser iOS 27 et de lancer par la même occasion le cycle bêta. Vous pouvez ainsi commencer à apprivoiser cette mise à jour riche en nouveautés sur votre iPhone. Voici comment procéder.

© Apple

Apple a donné le coup d’envoi d’iOS 27 lors de la WWDC 2026. Une mise à jour qui marque notamment l’intégration de Siri AI, la nouvelle version de l’assistant qui se mue en chatbot multimodal bien plus performant et polyvalent. Gros hic, il est pour le moment indisponible en Europe en raison de freins réglementaires liés au DMA mais d’autres nouveautés dopées à Apple Intelligence sont bien au programme (voir plus bas).

La version stable d’IOS 27 sera déployée en septembre. Si la mise à jour est compatible avec les iPhone 11, il faudra au minimum être muni d’un iPhone 15 pour bénéficier des fonctions Apple Intelligence. Vous pouvez d’ores et déjà commencer à tester les nouveautés en intégrant le programme bêta. Nous vous recommandons toutefois d’attendre la bêta publique qui arrivera cet été.

Et pour cause, la bêta 1 développeur tout juste déployée n’est pas destinée au grand public en raison des nombreux bugs qu’elle risque de provoquer. Elle vise surtout à permettre aux développeurs de tester leurs applications, Apple ne cherchant pas à garantir une expérience utilisateur stable.

Comment accéder à la Bêta 1 Développeur d’iOS 27 ?

Si vous souhaitez tout de même tenter l’aventure, il est vital avant tout de sauvegarder votre iPhone via iCloud ou un ordinateur pour éviter de grosses déconvenues et sécuriser vos données. Une fois chose faite, suivez ces quelques étapes :

Inscrivez-vous gratuitement au programme développeur en cliquant ici.

Ouvrez votre iPhone.

Suivez le chemin Réglages > Général > Mise à jour logicielle .

. Dans la section Mise à jour bêta , optez pour iOS 27 Developer Beta .

, optez pour . Lancez le téléchargement et l’installation.

Comment accéder à la bêta publique d’iOS 27 ?

La solution la plus sage est plutôt de patienter jusqu’à l’arrivée de la première bêta publique qui devrait être déployée dans le courant du mois de juillet. Bien qu’aucune bêta ne soit totalement exempte de risques, celle-ci est conçue pour le grand public, Apple ayant corrigé une grande partie des bugs et dysfonctionnements observés dans les premières versions. Pour y accéder :

Inscrivez-vous au programme bêta public en vous rendant sur ce lien.

Lorsque celle-ci sera lancée, dégainez votre iPhone.

Rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta .

. Lancez le téléchargement et l’installation de la bêta d’iOS 27.

Si Siri AI n’est pas encore de la partie, iOS 27 introduit une flopée d’autres fonctionnalités propulsées par Apple Intelligence : édition photo assistée par l’IA, génération d’images photoréalistes, suggestions d’actions rapides dans Messages et Mail, automatisations intelligentes dans Safari, renforcement automatique des mots de passe faibles, utilisation du langage naturel dans les Raccourcis.

La pomme a aussi étoffé ses outils de contrôle parental, peaufiné son design Liquid Glass, accéléré la vitesse de lancement des apps et enrichi son arsenal de fonctions d’accessibilité.