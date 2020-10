L’iPhone 12 mini est une réalité en 2020. Apple a choisi de compresser toute la technologie de son iPhone 12 dans un modèle plus compact et plus abordable.

Et voici le plus petit iPhone de ces dernières années. L’iPhone 12 mini rebat les cartes et se pose en smartphone le plus compact d’Apple. Il est même plus concentré que le tout dernier iPhone SE construit sur la base d’un iPhone 8.

iPhone 12 et 12 mini – Crédit : Apple

En marge des iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max, Apple a présenté son iPhone 12 mini, un appareil tout petit (313,5 x 64,2 x 7,4 mm), léger (133 g), mais gavé de puissance. La solution pour les petites mains qui en ont assez des smartphones qui ne cessent de courser la plus grande diagonale.

L’iPhone 12 mini est plus petit qu’un iPhone SE 2020

Son format lui confère une dalle de 5,4 pouces, contre 6,1 pouces pour l’iPhone 12. A noter que cette taille d’affichage est tout de même plus grande que les 4,7 pouces de l’iPhone SE 2020, pourtant plus grand. Côté design, il décline le nouveau modèle d’Apple. On avait déjà eu un aperçu de cette nouvelle ligne en septembre avec la présentation du nouvel iPad Air. Des lignes fluides, mais aux bords abruptes.

iPhone 12 mini et iPhone SE 2020 – Crédit : Apple

On revient à des contours similaires à ceux de l’iPhone 5, mais avec des écrans bords à bords beaucoup plus contemporains et une protection avancée en céramique, quatre fois plus résistante que les modèles concurrents, avance Apple. Le constructeur américain ne s’arrête pas là et certifie son iPhone 12 mini IP68 et donc résistant à la poussière et à l’immersion dans l’eau jusqu’à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes (douce ou salée, ce sera à vérifier).

Les mêmes performances que l’iPhone 12

Et si ses comparses de 2020 sont compatibles 5G, lui aussi. Apple ne rogne pas sur ses capacités. L’iPhone 12 mini embarque donc la puce maison de dernière génération, l’Apple A14 Bionic. Un processeur qui devra s’appuyer cependant sur une batterie plus petite, du fait de la taille de l’appareil. On imagine que son autonomie ne sera pas aussi intéressante que celle d’un autre iPhone 12. Pour la sécurité, on a droit à Face ID.

iPhone 12 et 12 mini – Crédit : Apple

Concernant son écran de 5,4 pouces (2340 x 1080 pixels), il est Oled. Une évolution depuis l’iPhone 11 qui était encore cantonné au LCD. Une décision souvent décriée malgré la qualité de la dalle utilisée par Apple. En 2020, les iPhone passent à l’Oled qui offre un contraste infini et donc une meilleure expérience visuelle, notamment dans les séries ou films. Une bonne solution également pour booster l’autonomie en activant le mode sombre, lequel éteint donc les pixels pour afficher du noir. Notons également la compatibilité de cet écran avec le HDR et le Dolby Vision.

Côté photo, Apple ne va pas chercher bien loin non plus et installe le double capteur de l’iPhone 12. On a droit à un capteur principal de 12 mégapixels avec mode portrait et un mode nuit. En revanche, le zoom optique se limite au x2 ici, contrairement aux iPhone 12 Pro. Le second objectif est un 12 mégapixels également, en ultra grand-angle.

MagSafe, le petit plus des iPhone 12

Dernier point et non des moindres, la petite nouveauté de cette génération : le MagSafe. Il s’agit d’une surface aimantée à l’arrière de l’iPhone qui fonctionnera conjointement avec la charge sans fil de l’iPhone. Celle-ci permettra d’accueillir différents accessoires dont un chargeur pour Apple Watch.

L’iPhone 12 mini sera disponible en précommande dès le 6 novembre. Son prix sera de 809 € en version 64 Go, 859 € en 128 Go et 979 € en 256 Go.