Apple officialise ses iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max : date de sortie, prix et caractéristiques

Apple a dévoilé 4 nouveaux iPhone cette année, contre trois l’année dernière. En ce qui concerne les nouveaux iPhone, on retiendra surtout le nouveau design plat et non plus arrondi, qui s’inspire de celui de l’iPhone 4. On retrouve également le nouveau processeur A14 Bionic ainsi que des améliorations au niveau de la photo, principalement sur les modèles Pro.

Les 4 nouveaux téléphones ont été présentés conjointement avec l’élégant HomePod mini, dont l’existence avait été confirmée il y a quelques jours. Le nouvel arrivant cette année, l’iPhone 12 mini, se destine surtout à ceux qui recherchent un petit téléphone avec le système d’exploitation iOS.

Gamme iPhone 12 – Crédit : Apple

Les iPhone 12 sont les premiers smartphones d’Apple à être compatibles avec la 5G. Le nouveau processeur A14 Bionic, qui a été dévoilé lors de la présentation de l’iPad Air 4, propose comme chaque année un bond de performances. Les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max sont également les premiers à avoir 6 Go de RAM. Il faudra se contenter de 4 Go de RAM sur les deux versions les moins chères.

A14 Bionic – Crédit : Apple

Une nette amélioration de la partie photo, surtout sur le 12 Pro Max

Le Deep Fusion et le mode Nuit ont été améliorés, tout comme le Smart HDR qui a été mis à jour vers le Smart HDR 3. L’iPhone 12 Pro Max profite d’un un capteur principal 47% plus grand que celui de l’iPhone 12 Pro, avec des photosites de 1.7μm. Cela lui permet de capturer bien plus de lumière.

Les modèles Pro disposent également d’un capteur LiDAR, ainsi que d’un objectif ultra grand-angle f/1.6 avec une nouvelle lentille 7P. c’est surtout au niveau du zoom que les nouveaux iPhone 12 Pro et 12 Pro Max vont briller, respectivement grâce à des zooms optiques 4x et 5x, comparé à seulement x2 sur les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Les Pro seraient également les premiers smartphones capables de filmer en Dolby Vision et ProRAW.

Les capteurs LiDAR des modèles Pro permet un focus « jusqu’à six fois » plus rapide en basse lumière. Il sera également utilisé pour la profondeur dans les portraits en mode nuit. Le LiDAR peut aussi détecter des objets, et scannez la pièce dans laquelle vous vous trouvez.

Autonomie et recharge sans fil améliorée

Les iPhone 12 sont compatibles avec la recharge rapide 15W en filaire et sans fil. La charge sans fil prend le nom bien connu de MagSafe, et fonctionne avec une base magnétique qui se colle au dos des téléphones. Côté autonomie, Apple promet très bonne autonomie sur sa gamme, mais il ne serait pas étonnant de constater une autonomie en retrait sur l’iPhone 12 mini par rapport à l’iPhone 11.

Apple MagSafe – Crédit : Apple

Android, iOS : quels sont les 10 meilleurs smartphones à acheter en 2020 ?

iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro max Écran 5,4 pouces OLED (2 340 x 1 080 pixels) 476 ppp



Jusqu’à 1200 nits de luminosité en HDR



Super Retina XDR Display 6,1 pouces OLED (2532 x 1170 pixels) 460 ppp



Jusqu’à 1200 nits de luminosité en HDR



Super Retina XDR Display 6,1 pouces OLED (2 532 x 1 170 pixels) 460 ppp



Jusqu’à 1200 nits de luminosité en HDR



Super Retina XDR Display 6,7 pouces OLED (2 778 x 1 286 pixels) 458 ppp



Jusqu’à 1200 nits de luminosité en HDR



Super Retina XDR Display Processeur Apple A14 Bionic Apple A14 Bionic Apple A14 Bionic Apple A14 Bionic Mémoire vive 4 Go 4 Go 6 Go 6 Go Stockage 64 / 128 / 256 Go 64 / 128 / 256 Go 128 / 256 / 512 Go 128 / 256 / 512 Go APN arrière Double capteur 12MP (grand-angle + ultra grand-angle objectif 7P ƒ/1.6) Double capteur 12MP (grand-angle + ultra grand-angle objectif 7P ƒ/1.6) Triple capteur (grand-angle, ultra grand-angle objectif 7P ƒ/1.6, téléobjectif 52 mm zoom optique 4x) + LiDAR Triple capteur (grand-angle, ultra grand-angle objectif 7P ƒ/1.6, téléobjectif 65 mm zoom optique 5x) + LiDAR APN avant 12 MP 12 MP 12 MP 12 MP Batterie 2227 mAh 2775 mAh 2775 mAh 3687 mAh

Prix et disponibilité

Côté tarifs, pas de surprise, Apple continue à viser le marché (très) haut de gamme avec ses nouveaux smartphones, mais les prix demeurent assez stables par rapport à l’année dernière. Par contre, il faut noter qu’il n’y a plus d’adaptateur secteur dans la boite, vous devrez l’acheter séparément.

L’iPhone 12 est lui proposé à partir de 909 euros dans sa version de base avec 64 Go d’espace de stockage. Les versions 128 Go et 256 Go atteignent respectivement 959 et 1079 euros. Il sera disponible en précommande le 16 octobre et sera expédié à partir du 23 octobre. Il sera disponible en noir, blanc, rouge, bleu et vert.

L’iPhone 12 Pro est proposé à partir de 1 159 euros en 128 Go, 1 279 euros en 256 Go et 1 509 euros en 512 Go. Il sera disponible en précommande le 16 octobre et sera expédié à partir du 23 octobre. Il sera disponible en or, argent, graphite et bleu.

L’iPhone 12 Pro Max, le meilleur smartphone de la gamme, sera vendu à partir de 1 259 euros dans sa version 128 Go, 1 379 euros en 256 Go et jusqu’à 1 609 euros dans sa version 512 Go. Il sera disponible en précommande le 6 novembre et sera expédié à partir du 13 novembre. Tout comme le 12 Pro, il sera disponible en or, argent, graphite et bleu.