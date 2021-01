Sony Xperia Compact : le design du concurrent de l’iPhone 12 mini a été dévoilé

Les fabricants de smartphones Android se sont peu à peu éloignés du format compact, seuls Apple et Google ont proposé des appareils petits mais puissants en 2020 : l’iPhone 12 mini et le Google Pixel 4a.

Sony préparerait un nouveau smartphone compact pour 2021, le Sony Xperia Compact. Grâce au célèbre leaker OnLeaks, nous avons désormais un aperçu de ce à quoi ressemblera le téléphone.

Sony Xperia Compact – Crédit : OnLeaks

C’est en 2017 lors de l’IFA que Sony a dévoilé son premier Xperia Compact, le ZX1. Celui-ci avait été suivi par le Xperia Compact ZX2 l’année suivante que nous avions pu tester, mais depuis, nous attendions toujours son successeur.

Que sait-on du Sony Xperia Compact 2021 ?

D’après OnLeaks, la version 2021 du Sony Xperia Compact offrira un écran plat de 5,5 pouces, soit à peine 0,1 pouce de plus que l’iPhone 12 mini. Les dimensions globales sont de 140 x 68,9 x 8,9 mm, soit un peu plus que les 131.5 x 64.2 x 7.4 mm du téléphone d’Apple. En haut, on retrouve une encoche en forme de goutte d’eau qui abrite un capteur frontal de 8 MP.

À l’arrière, le smartphone disposera de deux caméras, dont une principale de 13 MP ainsi qu’un flash LED. On peut également noter que le smartphone conserve une prise jack 3.5 mm, qui devient de plus en plus rare aujourd’hui. Mis à part le design, OnLeaks ne donne aucune information concernant le processeur, le stockage ou la RAM disponible.

On peut se demander à juste titre si le Xperia Compact trouvera son public. En effet, nous savons qu’Apple aurait réduit la production de l’iPhone 12 mini, car ses ventes seraient décevantes par rapport aux autres modèles. Par rapport à ce que nous savons du Xperia Compact, l’iPhone 12 mini semble être bien plus intéressant, puisqu’il s’agit d’un smartphone haut de gamme au format mini.

Le Xperia Compact devra également se confronter au succès du Pixel 4a que nous avons testé après sa sortie. Il s’agit d’un smartphone efficace, qui reste jusqu’à présent une des seules alternatives sur Android pour les personnes qui souhaitent un téléphone compact. Un de ses principaux avantages reste son prix très abordable, seulement 349 euros. Il faudra donc que Sony soit très agressif sur le prix du Xperia Compact 2021 s’il veut se faire une place sur ce marché.

Source : OnLeaks