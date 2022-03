iPhone 14 Pro et Pro Max : de nouveaux rendus confirment un double poinçon à la place de l’encoche

Les iPhone 14 Pro et Pro Max attendus plus tard cette année abandonneraient bien l’encoche au profit du poinçon. De nouveaux rendus confirment la présence d’un double poinçon pour la caméra et les capteurs de FaceID.

Après plus de 5 ans à conserver une encoche sur tous ses modèles d’iPhone, Apple serait finalement prêt à sauter le pas et à introduire un poinçon. Les rumeurs sur le fameux poinçon de l’iPhone 14 circulent depuis l’année dernière. Les iPhone 14 Pro et Pro Max seraient les deux premiers modèles à abandonner l’encoche cette année. Il faudra attendre 2023 pour assister à la disparition complète de l’encoche sur tous les modèles d’iPhone.

Rendu de l’iPhone 14 Pro – Crédit : @aaple_lab / Twitter

De nouveaux croquis des iPhone 14 Pro et Pro Max ont été découverts sur le forum Weiibo. Le célèbre leaker Max Weinbach les a partagés sur Twitter. Ces croquis des prochains smartphones d’Apple indiquent également les dimensions. À en croire les annotations, l’iPhone 14 Pro sera plus grand et plus épais, mais moins large que son prédécesseur, l’iPhone 13 Pro. Cependant, il s’agit d’une différence de quelques millimètres à peine visible à l’œil nu.

Plus d’encoche sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, mais un double poinçon

Les croquis des iPhone 14 Pro et Pro Max révèlent tout de même une spécificité inattendue. Apple aurait remplacé l’encoche par non pas un poinçon, mais deux. En effet, on aperçoit clairement un système de double poinçon sur l’écran de l’appareil. Il y a un petit poinçon pour la caméra et un autre poinçon ovale qui accueille probablement les capteurs de FaceID, la technologie de déverrouillage par reconnaissance faciale.

14 Pro and 14 Pro Max pic.twitter.com/39TMqVTFVc — Max Weinbach (@MaxWinebach) March 22, 2022

Contrairement à ce que l’on s’attendait, Apple ne mettra donc pas FaceID sous l’écran cette année. Un tel concept représente peut-être trop de défis technologiques en raison des nombreux capteurs nécessaires au fonctionnement de FaceID. En tout cas, des rendus des prochains iPhone 14 Pro et Pro Max ont été créés par le compte Twitter « @aaple_lab » en se servant des informations partagées par Max Weinbach.

En plus de ce système de double poinçon, Apple aurait aussi prévu de lancer un iPhone 14 encore plus grand tout en laissant tomber le modèle mini. D’après les dernières informations, deux tailles d’écran seraient proposées : 6,1 pouces pour les iPhone 14 et 14 Pro et 6,7 pouces pour les iPhone 14 Max et 14 Pro Max.

Source : TechRadar