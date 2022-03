iPhone 14 : Apple pourrait abandonner le modèle mini

Alors que la première conférence Apple de 2022 s’est tenue la semaine dernière avec les annonces de l’iPhone SE, de l’iPad Air, du Mac Studio et d’autres, il est temps de se tourner vers l’iPhone 14. Attendu pour le mois de septembre comme l’iPhone 13 l’année dernière, l’iPhone 14 se déclinerait également en quatre modèles. Néanmoins, les sources de 9to5Mac affirment que l’ère de l’iPhone mini serait finalement terminée.

L’iPhone 12 mini – Crédit : Dennis Cortés / Unsplash

En effet, Apple aurait prévu d’abandonner pour de bon le modèle mini pour son prochain iPhone. Cette décision aurait été prise en partie à cause des mauvaises ventes de l’iPhone 12 mini dont la production avait été arrêtée plus tôt que prévu. Les quatre modèles de l’iPhone 14 feraient donc l’impasse sur un écran de 5,4 pouces. Deux tailles seraient prévues : 6,1 pouces pour les iPhone 14 et 14 Pro et 6,7 pouces pour les iPhone 14 Max et 14 Pro Max.

Apple arrêterait définitivement l’iPhone mini avec le prochain iPhone 14

D’après le rapport de 9to5Mac, « le facteur de forme actuel de l’iPhone mini de 5,4 pouces sera abandonné ». L’année dernière, l’analyste Ming-Chi Kuo annonçait également qu’Apple pourrait remplacer l’iPhone mini par un modèle grand format abordable.

Nous n’avons pas encore beaucoup de détails sur les caractéristiques techniques de l’iPhone 14. Ming-Chi Kuo a annoncé ce week-end que seuls deux modèles de l’iPhone 14 seraient alimentés par la nouvelle puce A16. En effet, les iPhone 14 et 14 Max conserveraient la puce A15 Bionic comme celle de l’iPhone 13 mini actuel. Les deux modèles Pro, à savoir les iPhone 14 Pro et Pro Max, bénéficieraient quant à eux de la nouvelle puce A16. D’ailleurs, les deux modèles Pro auraient un poinçon au lieu de la traditionnelle encoche.

Apple aurait aussi prévu des fonctions de communication satellite pour l’iPhone 14. Initialement prévue l’année dernière pour l’iPhone 13, la communication satellite permet d’envoyer des messages et de passer des appels dans des zones sans couverture réseau, aussi appelées zones blanches. Enfin, toutes ces informations sont évidemment à prendre avec des pincettes en attendant l’annonce officielle d’Apple.

Source : CNET