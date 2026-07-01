iPhone 18 Pro : une fuite dévoile les trois coloris prévus par Apple

A quelques mois de la sortie de l’iPhone 18 Pro, les fuites se multiplient. Un leaker généralement bien informé vient de dévoiler les coloris du futur flagship. Comme pour la génération actuelle, le constructeur proposerait seulement trois couleurs.

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Comme à l’accoutumée, Apple réservera le mois de septembre pour lancer ses nouveaux smartphones dans le grand bain. Cette année, la keynote se concentrerait sur les modèles les plus haut de gamme, le constructeur repoussant à plus tard la sortie de l’iPhone 18 et de l’iPhone Air 2. L’iPhone 18 Pro sera donc bien de la partie, et plusieurs fuites permettent déjà d’en apprécier les contours.

Le leaker Instant Digital, généralement bien rencardé sur les produits pommés, vient notamment de révéler que l’iPhone 18 Pro sera disponible dans les coloris suivants : cerise noire, bleu clair et gris argenté. L’entreprise de Cupertino adopterait la même stratégie que l’année dernière. Pour rappel, Apple avait proposé également trois coloris pour l’iPhone 17 Pro alors que des rumeurs laissaient entendre qu’il pourrait y en avoir cinq.

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L’iPhone 18 Pro se déclinerait en trois couleurs

Le coloris cerise noire devrait être mis en avant dans les campagnes marketing, à l’instar de la version Cosmic Orange de l’iPhone 17 Pro. Le bleu clair remplacera le bleu foncé tandis que le gris argenté devrait ressembler à celui de la génération actuelle, avec une nuance qui pourrait toutefois légèrement évoluer.

Ce dernier coloris semble en tout cas se confirmer dans une autre fuite émanant du piratage de Tata Electronics, un sous-traitant majeur d’Apple dans la chaîne de production de ses célèbres smartphones. 200 000 fichiers bruts ont été détournés, dévoilant notamment un prototype d’iPhone 18 Pro gris argent en plein crash test.

Il faudra attendre le lancement officiel pour en avoir le cœur net. Selon Bloomberg, l’iPhone 18 Pro et l’iPhone 18 Pro Max devraient être dévoilés le 8 septembre prochain lors de la traditionnelle keynote de rentrée.