Ces photos incroyables de la Terre ont été capturées par l’iPhone 17 Pro Max

Les astronautes de la mission Artemis II ont eu la permission d’emporter des iPhone 17 Pro Max lors de leur voyage vers la Lune. Ils ont ainsi pu prendre des photos de la Terre avec des smartphones pommés. Une première dans l’espace lointain.

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C’est une vitrine bienvenue pour Apple qui n’en demandait pas tant pour mettre en avant ses derniers flagships. Autorisés à emporter des iPhone 17 Pro Max dans l’espace, les astronautes de la Mission Artemis II n’ont pas tardé à mettre à profit leurs capacités photographiques. La NASA vient ainsi de publier une série de clichés capturés à bord de la capsule qui se dirige vers la Lune.

Certaines photos mettent en scène le commandant Reid Wiseman et l’astronaute Christina Koch, affairés à admirer notre bonne vieille Terre s’éloigner dans les hublots de la cabine principale du vaisseau Orion. Et selon les métadonnées Flickr, ces photographies ont été réalisées avec un iPhone 17 Pro Max puis éditées sous Adobe Lightroom, probablement pour ajuster l’exposition et le contraste.

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Artemis II : l’iPhone 17 Pro Max aide les astronautes à documenter leur voyage vers la Lune

Pour rappel, l’envoi de smartphones dans l’espace est strictement encadré, la NASA appliquant un processus d’homologation en quatre phases : vérification par un panel de sécurité, identification des risques potentiels (pièces mobiles, verre brisable), élaboration de plans pour les neutraliser, puis validation.

En microgravité, dans une capsule hermétiquement scellée, le matériel se comporte très différemment. Des éclats de verre, au lieu de tomber au sol, flotteraient dans l’air, risquant de blesser un astronaute ou de se coincer dans des mécanismes critiques. Il faut aussi prendre en compte l’exposition aux radiations, susceptibles d’endommager les composants électroniques.

Finalement, l’iPhone 17 Pro Max a été homologué pour la mission Artemis II. Chaque membre de l’équipage en dispose d’un à bord pour capturer des photos et des vidéos de leur périple cosmique. Ils ne pourront ni se connecter à Internet, ni utiliser le Bluetooth pour éviter toute interférence avec les systèmes de communication du vaisseau.

En février dernier, Apple avait indiqué que l’approbation de la NASA “marquera la première fois que l’iPhone sera pleinement qualifié pour une utilisation prolongée en orbite et au‑delà”.

Quand la NASA fait la publicité d’Apple

A titre de comparaison, aucun smartphone Android n’a été utilisé lors d’une mission habitée dans l’espace lointain pour capturer des images de la Terre d’une telle envergure. En 2024, Samsung avait envoyé le Galaxy S24 Ultra dans la stratosphère via un ballon à 36 km d’altitude, bien loin du début de l’orbite basse terrestre.

De son côté, l’iPhone avait déjà effectué un premier voyage spatial en 2011. A l’époque, deux iPhone 4 se trouvaient à bord de la navette Atlantis lors de la mission STS-135. Mais ces appareils avaient été modifiés – batterie retirée, communications sans fil désactivées. Ils avaient uniquement pour objectif d’aider l’équipage de l’ISS à mener des expériences scientifiques via l’application SpaceLab.

En 2021, le commandant Jared Isaacman avait utilisé son iPhone 12 Pro pour capturer des photos et vidéos de la Terre depuis la capsule Crew Dragon de SpaceX lors de la mission touristique Inspiration4. Il s’agissait toutefois d’une utilisation en orbite basse autour de la Terre et non pas dans l’espace lointain.

Pour la mission Artemis II, la portée symbolique est bien plus grande : des iPhone documentent le retour des astronautes autour de la Lune, un spectacle qui résonnera forcément auprès du grand public. A noter que l’équipage dispose également du Nikon D5, du Nikon Z 9 et de la GoPro HERO4 Black pour capturer des images de la mission.