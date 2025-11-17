Pas d’iPhone 18 en vue, voici ce que prépare Apple pour 2026

Changement de stratégie chez Apple : pas d’iPhone 18, mais un calendrier repensé pour 2026

Les rumeurs ont circulé toute la semaine autour du dernier modèle de l’iPhone Air, qui ne serait finalement pas décliné en version 2 en 2026. Certains évoquaient un report massif, d’autres un lancement décalé jusqu’en 2027. D’après Mark Gurman, la situation serait bien plus simple : Apple n’avait jamais prévu de proposer un iPhone Air 2 l’année prochaine. Les bruits annonçant un retard lié à des ventes décevantes seraient donc sans fondement. Il ne s’agirait pas d’une tentative de sauver une gamme fragile, mais d’un calendrier de développement pensé autrement.

Toujours selon Gurman, la priorité de l’iPhone Air 2 ne serait pas l’ajout d’un second capteur photo, une hypothèse qu’il juge déjà peu probable, mais la transition vers une nouvelle génération de puces gravées en 2 nm, produites par TSMC. Ce bond technologique, associé au futur processeur A20, devrait surtout offrir une amélioration notable de l’autonomie. Dans un appareil aussi compact, revoir toute la conception interne uniquement pour intégrer un ultra grand-angle aurait peu d’intérêt, surtout pour un modèle qui représente une part de marché comparable à celle de l’iPhone 16 Plus.

Un cycle de sortie entièrement repensé ?

Gurman ajoute que l’iPhone Air n’a jamais été prévu pour s’inscrire dans un rythme annuel. Le planning envisagé serait le suivant : à l’automne, Apple lancerait les iPhone Pro, Pro Max et Fold, puis, au printemps, arriveraient les modèles standards (dont le prochain ne serait pas l’iPhone 18 en 2026 mais en 2027), l’iPhone “XXe”… et potentiellement la prochaine génération d’iPhone Air. Apple pourrait conserver ce schéma plusieurs années.

Ce changement contraste fortement avec les périodes où la firme insistait pour rafraîchir systématiquement chaque gamme. On observe déjà un ralentissement dans d’autres produits : l’Apple Watch Ultra n’a pas eu de version 2024, et les iPad Pro évoluent désormais sur un cycle d’environ 18 mois. Les innovations majeures se font plus rares, les défis techniques s’accumulent (notamment autour de la batterie et de fonctions de santé ambitieuses)… et Apple privilégérerait des sorties plus espacées plutôt qu’un renouvellement annuel peu significatif.

Dans sa newsletter Power On, Gurman indique également qu’Apple aurait renoncé, pour l’instant, à développer un nouveau Mac Pro. Le modèle actuel équipé de la puce M2 Ultra resterait le dernier du genre. La version M4 Ultra aurait été abandonnée, et la future puce M5 Ultra serait réservée au Mac Studio. Un tournant symbolique pour ce produit phare de l’ère Intel, désormais en décalage avec une gamme Apple Silicon plus compacte et mieux optimisée.

