iPhone SE 4 : de nouvelles images du prochain smartphone d’Apple ont fuité

Crédit : Sonny Dickson

Alors que les rumeurs se multiplient sur l’iPhone 17 Air ou encore le nouvel iPhone pliant prévu pour 2026, la planète Apple est actuellement en pleine ébullition pour un autre smartphone dont le lancement est quasi imminent : l’iPhone SE 4 ou iPhone 16E, si les rumeurs de changement de nom se vérifient.

Normalement prévu pour le mois de mars 2025, ce nouveau smartphone d’entrée de gamme de la marque à la pomme se dévoile sur X, à travers 2 images publiées par le leaker Sonny Dickson.

Des modèles factices qui confirment les précédentes rumeurs sur le design de l’iPhone SE 4

En octobre 2024, des modèles factices, “dummy units”, donnaient déjà un aperçu du design des prochains appareils. Mais les images publiées récemment sont plus détaillées et nous dévoilent potentiellement de nouvelles informations sur le prochain iPhone SE 4. A mi-chemin entre l’iPhone 14 et les précédents iPhone SE, l’iPhone SE 4 emprunte le design moderne aux tranches droites, l’écran OLED et le Face ID à l’iPhone 14 et l’objectif unique de la gamme SE.

Pour l’instant, ces 2 images ne montrent que les coloris noir et blanc… à voir si d’autres couleurs viennent compléter le catalogue. Au niveau des spécificités techniques, ces images ne laissent rien filtrer, mais si les rumeurs se révèlent exactes, l’iPhone SE 4 serait équipé de 8 Go de RAM et du processeur maison A18, le même que celui des iPhone 16. Cela permettra à l’appareil de profiter pleinement des fonctionnalités liées à Apple Intelligence, quand l’IA sera acceptée par la réglementation européenne. Bien entendu, il serait équipé d’un port USB-C pour la recharge filaire, mais aussi de la charge sans fil MagSafe.