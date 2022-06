iPhone : comment ne plus rater d’appels grâce à ce réglage caché ?

Un iPhone – Crédit : Pexels

Le smartphone à la pomme possède des menus insoupçonnés qui échappent même aux utilisateurs les plus chevronnés. Dernièrement, nous vous révélions le réglage caché de l’iPhone permettant d’isoler votre voix lors d’un appel. Dans la même veine, nous vous dévoilons aujourd’hui une autre astuce permettant d’entendre à coup sûr votre téléphone sonner.

Lorsque vous attendez un appel, vous allez naturellement désactiver le mode silencieux puis augmenter le volume via les boutons latéraux. Or il est possible que ces derniers contrôlent uniquement le volume du système (musique, vidéos notamment). Si vous les actionnez, cela n’aura donc pas d’effet sur le volume de la sonnerie et des alertes. Ainsi, vous risquez potentiellement de rater des appels téléphoniques importants.

iPhone : comment bien régler le volume pour les appels ?

Il est évidemment possible de réassigner les boutons latéraux afin qu’ils puissent contrôler aussi le volume des sonneries.

Ouvrez les Réglages puis cliquez sur Sons et vibrations.

puis cliquez sur Activez la fonction Utiliser les boutons en actionnant l’interrupteur.

en actionnant l’interrupteur. Désormais, lorsque vous appuyez sur les boutons latéraux, vous verrez une barre de volume dédiée aux sonneries apparaître en haut de l’écran

À noter que si vous ouvrez une application audio (comme Spotify), la jauge du volume système apparaîtra tout de même sur le côté gauche de l’écran si vous touchez aux boutons latéraux.

Lorsque vous n’écoutez pas de musique ou ne visionnez pas de vidéo, les boutons latéraux régleront automatiquement la sonnerie.

Vous pouvez désormais augmenter sensiblement le volume quand vous attendez un appel en utilisant les boutons latéraux. Alternativement, vous avez également la possibilité de configurer une bonne fois pour toutes un volume conséquent pour les appels directement dans les réglages. Pour ce faire, décochez la fonction Utiliser les boutons citée plus haut puis faites glisser le curseur du volume vers la droite.

