Windows 11, 10 : ce réglage méconnu va améliorer les performances de votre PC

A l’instar de Windows 10, Windows 11 peut être profondément paramétré afin de satisfaire les exigences et les préférences de chacun. Il est ainsi possible d’en finir avec les effets d’animation, ces transitions visuelles censées rendre l’interface plus fluide et confortable pour la navigation. Voici une liste non exhaustive des effets visuels activés par défaut :

Ombre sous les fenêtres

Affichage du contenu des fenêtres pendant leur déplacement

Affichage des ombres sous le pointeur de la souris

Ombres pour le nom des icônes du Bureau

Animation des fenêtres lors de leur réduction ou leur agrandissement

Animations dans la barre des tâches

Bien que jolis, ces effets peuvent nuire aux performances de votre PC si ce dernier est âgé ou peu puissant. Sur des machines vieillissantes et/ou équipées d’une configuration basique, les effets visuels risquent de ralentir le système et de causer des saccades en consommant des ressources. Si vous êtes dans ce cas, sachez qu’il est possible de s’en débarrasser très facilement sur Windows 10 comme sur Windows 11.

Commençons par détailler la procédure sur Windows 11 qui aura droit dans quelques mois à une mise à jour d’ampleur. Pour tout désactiver :

Ouvrez les Paramètres en tapant le raccourci Windows + I.

en tapant le raccourci Windows + I. Dans la section Accessibilité , cliquez sur Effets visuels .

, cliquez sur . Désactivez les Effets d’animation.

Il est aussi possible de désactiver les effets au cas par cas. Pour ce faire :

Ouvrez les Paramètres .

. Rendez-vous dans la rubrique Système .

. Cliquez ensuite sur Informations système .

. Cliquez sur Paramètres avancés du système dans la partie Spécifications de l’appareil.

Une nouvelle fenêtre apparaît.

Entrez dans l’onglet Paramètres système avancés .

. Dans la section Performances, actionnez le bouton Paramètres.

La liste des effets visuels se dresse à présent devant vous.

se dresse à présent devant vous. Vous pouvez désactiver les effets de votre choix en décochant la case correspondante.

Il sera bien sûr possible de les restaurer plus tard.

Cliquez sur OK pour valider les changements.

La procédure est peu ou prou identique sur Windows 10 :