iPhone : il retrouve son smartphone un an après l’avoir fait tomber dans une rivière (et il marche encore)

Les images partagées par la BBC © Owain Davies, Miguel Pachaco

Un Britannique vient de retrouver son iPhone, près d’un an après l’avoir fait tomber dans une rivière. Si vous vous demandez si son smartphone fonctionnait toujours, la réponse est oui. Owain Davies l’avait malencontreusement lâché dans la rivière Wye, située près de Cinderford, une petite ville anglaise située dans le district de Forest of Dean et le comté du Gloucestershire en août 2021. La BBC rapporte le fait-divers.

Près d’un an passé sous l’eau et son iPhone marche toujours

La BBC explique qu’au moment de la chute, Owain Davies était en train de faire du canoë avec des amis. Mais l’histoire ne s’arrête pas là. En juin, Miguel Pacheco, un habitant de Drybook, avait trouvé l’appareil alors qu’il faisait lui aussi du canoë dans cette même rivière. Il l’avait ramené chez lui pour le démonter, le nettoyer et le sécher à l’aide d’un compresseur.

Après une nuit passée dans son armoire, l’iPhone, branché sur chargeur dès le lendemain matin, s’est étonnamment rallumé. Le fond d’écran affichait la photo d’un homme et d’une femme, avec la date du 13 août encore affichée.

Déterminé, Pacheco s’était permis de publier des images récupérées depuis l’iPhone sur Facebook. À sa surprise, celles-ci auront été partagées plus de 4 000 fois. Et aussi fou que cela puisse paraître, des amis de Davies et sa fiancée Fiona Gardner auront fini par tomber dessus, avant de contacter l’homme qui avait retrouvé le smartphone et de le récupérer en état de fonctionnement.

Les nouveaux modèles d’iPhone sont certifiés IP68, ce qui signifie qu’ils peuvent résister jusqu’à 1,5 mètre d’eau douce pendant 30 minutes maximum. Certains faits-divers démontrent qu’ils sont en revanche bien plus capables. En mars 2021, un iPhone 11 avait passé six mois au fond d’un lac au Canada et en était ressorti relativement indemne. En août de la même année, un autre rapport indiquait qu’un iPhone 11 Pro avait retrouvé son propriétaire après 30 jours passés sous un lac glacé.

Source : BBC