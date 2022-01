iPhone : les écouteurs ne seront plus inclus dans la boîte en France

En France, les constructeurs de smartphone étaient tenus d’inclure des écouteurs dans la boîte. Mais en vertu d’une nouvelle loi anti-gaspillage, cette obligation n’est plus d’actualité. Et Apple s’apprête déjà à commercialiser ses iPhone sans écouteurs.

Les écouteurs ont quitté les boîtes d’iPhone depuis belle lurette. Néanmoins, la France faisait figure d’exception, une loi obligeant les constructeurs à proposer un kit mains-libres. L’objectif étant de préserver les utilisateurs des « émissions radioélectriques lors des communications ». Par conséquent, les écouteurs n’étaient pas présents dans les boîtes d’iPhone 12… hormis dans nos belles contrées.

Néanmoins, une nouvelle loi visant à réduire le gaspillage est venue changer la donne. Adoptée en novembre dernier, elle ne force plus les fabricants à assortir leurs téléphones d’une paire d’écouteurs. Ils doivent simplement proposer des modèles compatibles pouvant s’acheter séparément. Il n’en fallait pas plus pour qu’Apple et Xiaomi fassent le ménage dans leurs cartons.

iPhone : clap de fin pour les écouteurs fournis dans la boîte

Alors que nous attendons encore une communication officielle des marques à ce sujet, La Fnac a vendu la mèche, comme l’ont signalé des internautes sur les réseaux sociaux. « Nos constructeurs de smartphones ne sont désormais plus tenus de livrer des écouteurs/kit mains-libres avec leurs smartphones en France. Cette nouvelle loi, adoptée fin 2021, vise à réduire l’empreinte environnementale du numérique en France », peut-on notamment lire dans une enseigne.

Concrètement « la marque Xiaomi est concernée, pour les produits achetés à compter de la semaine du 17 janvier 2022. Il en sera de même pour la marque Apple à compter de la semaine du 24 janvier 2022 ». On peut supposer que les autres constructeurs vont suivre le mouvement sous peu.

Quoi qu’il en soit, cette disparition des écouteurs va être progressive, les fabricants devant encore écouler leurs stocks de boîtes existantes. Pour rappel, les chargeurs ont d’ores et déjà été retirés des boîtes d’iPhone. La disparition annoncée des écouteurs permettra ainsi de faire des économies encore plus conséquentes de carton, Apple pouvant nicher ses smartphones dans des boîtes plus petites.