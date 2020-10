Apple retire aussi les chargeurs des boîtes des iPhone 11, SE (2020) et XR

Alors que les nouveaux iPhone 12 mini, 12, 12 Pro et 12 Pro Max seront commercialisés sans adaptateur secteur, Apple aurait aussi décidé d’enlever le chargeur des boîtes des autres iPhone. Une mauvaise nouvelle pour ceux qui ont un plus petit budget.

En effet, lorsque l’on regarde le contenu de la boîte des autres téléphones vendus sur le site internet, le chargeur a disparu. Seuls un câble USB-C vers Lightning et des écouteurs sont inclus.

iPhone SE 2020 contenu de la boîte – Crédit : Apple

Lors de la Keynote d’hier soir, Apple a dévoilé l’élégant HomePod mini, mais tous les yeux étaient tournés vers les iPhone 12, 12 Pro et 12 Pro Max, et vers le nouvel arrivant dans la gamme, l’iPhone 12 mini, pensé pour les petites mains.

Cependant, Apple continue à vendre trois autres iPhone sur son site internet : l’iPhone 11, l’iPhone SE 2020 et l’iPhone XR. Quelle ne fut pas la surprise des consommateurs qui attendaient la nouvelle gamme d’iPhone pour voir les prix des anciennes baisser, quand ceux-ci ont découvert que le chargeur n’était plus inclus dans la boîte.

Plus de chargeur, et un câble différent qui n’est pas compatible avec les anciens adaptateurs

Apple aurait retiré le chargeur des boîtes de tous ses iPhone pour réduire les émissions de carbone et éviter l’extraction et l’utilisation de matériaux précieux, ce qui permet d’obtenir des emballages plus petits et plus légers, en plus de pouvoir expédier 70% de boîtes en plus sur une palette.

Au total, selon Apple, ces changements permettront de réduire les émissions de carbone de plus de 2 millions de tonnes par an, ce qui équivaut à retirer près de 450 000 voitures de la circulation par an.

Cependant, ces propos sont à nuancer. En effet, Apple prétend que les utilisateurs n’ont pas besoin d’adaptateur secteur, car ceux-ci en ont déjà plein à la maison. Le problème, c’est qu’Apple a aussi changé le câble, qui nécessite dorénavant une connectique USB-C et non USB-A comme on peut trouver sur les anciens chargeurs.

iPhone 12 : quels sont les meilleurs chargeurs USB-C compatibles Apple ?

En plus d’avoir rendu les anciens chargeurs inutilisables avec le nouveau câble, et donc avec tous les téléphones qu’Apple met en vente sur son site, l’entreprise californienne commercialise désormais le nouveau chargeur 20W compatible USB-C pour 25 euros.

Les utilisateurs n’auront donc pas d’autres choix que d’acheter un chargeur séparément s’ils veulent brancher leurs iPhone sur des prises de courant. Le problème, c’est qu’un achat supplémentaire engendre un nouvel emballage, ce qui est un peu contradictoire avec la vision écologique d’Apple.

Source : Apple