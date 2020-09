James Bond : Henry Cavill rêve de devenir le prochain agent 007

Dans une interview avec GQ, l’acteur Henry Cavill a réitéré son intérêt pour la franchise James Bond. L’interprète de Superman a en effet confié qu’il se verrait bien enfiler le costume de 007.

Henry Cavill dans le rôle de Superman – Crédit : Warner Bros. / DC Entertainment

« J’adorerais jouer Bond, ce serait très, très excitant. », a-t-il déclaré. Il a ajouté qu’il « sauterait sur l’opportunité » si les producteurs de la franchise lui offraient le rôle. Cavill a toujours voulu incarner le célèbre agent. Il avait en effet déjà tenté sa chance avant la sortie de Casino Royale, dans lequel Daniel Craig a repris le rôle. À l’époque Cavill n’avait néanmoins que 22 ans, et était donc beaucoup trop jeune pour être crédible en James Bond.

Mais aujourd’hui, l’acteur britannique est âgé de 37 ans et a fait ses preuves avec un début de carrière bien rempli. En plus de Superman, Cavill s’est fait remarquer dans The Man from U.N.C.L.E., et a décroché un rôle dans Mission Impossible: Fallout. Il est en ce moment la star de The Witcher, adaptation du jeu vidéo du même nom qui cartonne sur Netflix. Cavill a donc sans doute beaucoup plus de chances de son côté.

Le casting du nouveau James Bond est toujours en cours

Cavill n’est d’ailleurs pas le seul à penser qu’il ferait un bon James Bond. Il y a quelques semaines, l’intelligence artificielle de la société Largo.ai avait elle aussi déterminé que l’interprète de Superman était le nouveau James Bond idéal. Mais Cavill est en compétition avec d’autres acteurs également bien placés pour décrocher le rôle. L’un des favoris est Tom Hardy, star de Mad Max: Fury Road et Venom. Rien ne semble toutefois encore joué, tel que le confirme Henry Cavill. Évoquant le casting du futur James Bond, l’acteur a en effet déclaré : « À ce stade, tout est encore incertain. On verra ce qu’il se passe. ».

En attendant de savoir qui sera le nouvel agent 007, les fans de la franchise retrouveront bientôt Daniel Craig pour la dernière fois dans ce rôle. La sortie de No Time to Die est prévue pour le 20 novembre.

Source : SCREEN RANT