James Webb : le coût exorbitant du télescope spatial

Illustration de James Webb après le déploiement du pare-soleil – Crédit : NASA



Après avoir été lancé le 25 décembre dernier, le télescope James Webb a ouvert son pare-soleil. Il est désormais arrivé sur le point de Lagrange L2 où il pourra recueillir d’ici l’été prochain des données sur les premières galaxies et les corps célestes difficiles à observer jusqu’à présent. Toujours est-il que le projet a mis beaucoup de temps à se concrétiser. À la fin des années 90, une étude de faillibilité avait conclu qu’il faudrait 500 millions de dollars pour le financer. Un coût largement sous-estimé.

Lorsque Northrop Grumman reprend le flambeau en 2002, l’investissement annoncé est compris entre 1 et 3,5 milliards de dollars. Quatre ans plus tard, on passe à 4,5 milliards de dollars, le lancement étant reporté à 2013. En cause notamment, une baisse significative du budget de la NASA lors de l’administration Bush. Finalement, le lancement est programmé pour juin 2014, la somme nécessaire pour mettre sur pied JWST grimpant à 4,964 milliards de dollars.

Le télescope James Webb a coûté très cher

En 2010, une commission sénatoriale commande un rapport qui pointe une flopée de soucis managériaux ainsi que des coûts mal estimés. Conséquence, l’agence spatiale gonfle le budget qui passe à 8,835 milliards de dollars, le décollage étant reporté à 2018. Menaces d’annulation des politiques, intégration laborieuse des composants, gestion douteuse de Northrop Grumman, soucis techniques, erreurs d’ingénierie, pandémie… Autant de raisons qui ont retardé à de multiples reprises le lancement du télescope par la suite, tout en augmentant les coûts de façon exponentielle.

In fine, la facture du James Webb s’élève à près de 10 milliards de dollars. Une somme colossale pointée du doigt par bon nombre d’observateurs. Pour justifier cet investissement massif, la mission d’exploration de l’observateur a intérêt à être couronnée de succès. Avant de partir à l’assaut de l’espace lointain, le James Webb devra toutefois aligner correctement ses miroirs.

Source : ScreenRant