« Je suis anéanti » : Crunchyroll annonce une mauvaise nouvelle à ses abonnés

Crunchyroll vient d’annoncer la fermeture imminente de son application sur Nintendo Switch. De nombreux abonnés, qui passaient par la console pour regarder leurs animes, accusent le coup.

Après avoir augmenté ses prix il y a quelques mois, Crunchyroll vient d’annoncer une autre nouvelle peu réjouissante. Son application Switch vit ses dernières heures. Il ne sera bientôt plus possible de passer par la console hybride pour regarder vos animes. “L’application Crunchyroll pour Nintendo Switch ne sera plus disponible à partir du 30 octobre 2026”, annonce la plateforme dans un courriel envoyé à ses abonnés.

L’information a été confirmée par Nintendo sur son site. L’app a d’ailleurs déjà été retirée de l’eShop. “Si vous avez déjà l’application Crunchyroll sur votre Nintendo Switch, vous pouvez continuer à l’utiliser jusqu’à cette date”, précise le géant nippon. Ce n’est évidemment pas la fin du monde puisque Crunchyroll reste disponible sur le Web, iOS, Android, Windows, Google TV et sur de nombreuses autres plateformes (dont les consoles PS5 et Xbox Series).

L’application Switch de Crunchyroll va fermer ses portes le 30 octobre

Sauf que de nombreux abonnés avaient fait de la Switch leur appareil de prédilection pour regarder des animes. Ils sont ainsi tombés de haut. “Je suis anéanti, se lamente un usager sur Reddit. C’est ma principale plateforme d’utilisation. J’ai récemment pris un abonnement d’un an, notamment parce que c’est l’un des rares services compatibles avec la Switch. Que vais-je faire maintenant ? C’était tellement mieux que sur mon téléphone, et c’était la seule raison pour laquelle j’utilisais régulièrement ma Switch 1.”

Un autre abonné partage son désarroi : “Pouvoir télécharger des épisodes et les regarder au lit sur un écran OLED sans saccades ni interruptions était le meilleur moyen de regarder des animes sur un petit écran. Plus besoin de s’asseoir devant un ordinateur portable ou de tenir un iPad encombrant, et l’écran était plus grand que celui d’un petit téléphone (avec une prise casque en plus).”

Ni Nintendo ni Crunchyroll n’ont pour l’heure expliqué les raisons de cette décision. Certains utilisateurs espèrent que cette fermeture annonce l’arrivée prochaine de l’application sur la Switch 2. Mais rien ne permet pour l’heure de confirmer cette hypothèse.