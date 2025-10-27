Canal+ offre un très beau cadeau aux non-abonnés, voici comment en profiter

Canal+ vous permet de regarder gratuitement la Ligue des champions, le temps d’un soir. Le multiplex de la compétition reine du football sera disponible en clair pour les non-abonnés ce mardi soir. Voici comment faire pour bénéficier de cette offre éphémère.

Quand Canal+ ne chouchoute pas ses abonnés avec des gestes commerciaux, la chaîne cryptée n’hésite pas à faire les yeux doux aux autres téléspectateurs. L’idée étant évidemment de les appâter pour les attirer dans ses filets. Vous n’êtes pas sans savoir que Canal+ possède les droits des coupes d’Europe de football dont la prestigieuse Ligue des champions. A l’approche de la quatrième journée, le diffuseur vient d’annoncer que le multiplex prévu ce mardi sera disponible en clair.

Comment regarder la Ligue des champions gratuitement sur Canal+ ?

Autrement dit, les personnes non-abonnées pourront y accéder sans débourser le moindre kopeck, de même pour les clients n’ayant pas souscrit le Pass Coupes d’Europe. Au menu, sept matchs de prestige dont les énormes affiches PSG – Bayern Munich et Liverpool – Real Madrid. Pour profiter de cette offre, il vous suffira simplement d’installer l’application Canal+ sur votre TV, votre smartphone, votre tablette ou votre PC et de lancer les festivités.

Précision importante : vous ne pourrez pas regarder chaque match séparément. Seul le multiplex sera disponible gratuitement. Pour rappel, il s’agit d’une diffusion simultanée de plusieurs rencontres se déroulant en même temps, la chaîne passant d’un terrain à l’autre pour montrer les moments importants. Voici le programme de ce mardi soir :

18h45

Naples – Eintracht Francfort

Slavia Prague – Arsenal

21h00

PSG – Bayern Munich

Liverpool – Real Madrid

Bodø/Glimt – Monaco

Atlético de Madrid – Union Saint-Gilloise

Olympiakos – PSV Eindhoven

Tottenham – FC Copenhague

Juventus – Sporting CP

Alors que le piratage du football est toujours vivace, notamment lors des grandes soirées de LDC, Canal+ tente ici de séduire les fans qui refusent pour le moment de payer pour regarder les matchs. En marge de ces opérations spéciales, la chaîne cryptée se mobilise pour tenter d’enrayer le fléau des diffusions pirates. L’année dernière, Canal+ avait notamment réussi à faire arrêter un Français qui vendait des abonnements IPTV à 50 euros par an.