Bon plan Zendure : 35 % de remise sur le SolarFlow 2400 Pro et ses 4 panneaux solaires !

L’opération Sunshine Sale fait chuter le prix du Zendure SolarFlow 2400 Pro accompagné de quatre panneaux bifaciaux de 450 W. Jusqu’au 31 août 2026, ce kit complet revient à 1 439 €, avec une remise de 780 € et les supports solaires offerts !

Produire sa propre électricité grâce aux panneaux solaires aide à gagner en autonomie énergétique et à réduire la quantité d’énergie prélevée sur le réseau. Avec une batterie domestique, le surplus peut être conservé pour alimenter le logement en soirée, lorsque la production solaire diminue, plutôt que d’être revendu à bas prix. Cette association aide à exploiter une plus grande part de l’électricité produite chez soi.

Zendure s’appuie sur ce principe avec sa gamme SolarFlow, qui réunit stockage et gestion de la production solaire. Le fabricant propose plusieurs configurations selon la puissance des panneaux et la capacité recherchée. L’offre actuelle met notamment en avant le SolarFlow 2400 Pro, accompagné ici de quatre panneaux et d’une remise particulièrement généreuse !

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🌞 Le SolarFlow 2400 Pro et ses quatre panneaux solaires

Au cœur de l’opération, le kit SolarFlow 2400 Pro avec ses quatre panneaux tombe à 1 439 € au lieu de 2 219 €, soit une remise de 780 €. Le pack réunit quatre panneaux bifaciaux de 450 W. En bonus, Zendure vous fourni leurs supports au sol, affiché 145,99 €, et qui sont offerts pendant toute la durée de l’opération.

Chaque panneau est relié à son propre régulateur MPPT, un dispositif qui ajuste automatiquement la tension et le courant pour exploiter au mieux l’énergie disponible. L’appareil reçoit jusqu’à 3 000 W directement depuis les panneaux. Il peut aussi récupérer l’électricité d’une installation photovoltaïque déjà raccordée au logement, ce qui porte sa puissance d’entrée totale à 4 800 W. Sa capacité initiale de 2,4 kWh peut atteindre 16,8 kWh grâce à cinq modules AB3000L supplémentaires. La puissance de charge et de restitution atteint 2 400 W. Notre présentation du SolarFlow 2400 Pro combiné avec l’offre Tempo d’EDF détaille aussi son système de gestion des plages tarifaires.

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🔥 Les autres promotions Zendure à retenir

Trois autres configurations SolarFlow profitent également d’une baisse de prix jusqu’au 31 août 2026. Les modèles AC+ ciblent les logements déjà équipés de panneaux, tandis que le SolarFlow 800 Plus et ses deux panneaux se destine aux petites installations.

🔥 Pour 1 € de plus, Zendure vous offre un compteur intelligent !

Pendant l’opération, les acheteurs du SolarFlow 1600 AC+ peuvent ajouter une multiprise connectée à leur panier pour 1 €. Avec le SolarFlow 2400 AC+ ou le 2400 Pro, ils peuvent choisir cette multiprise ou le Smart Meter, habituellement vendu 129 €. Installé près du tableau électrique, ce compteur mesure la consommation du logement en temps réel et adapte la puissance restituée par la batterie.