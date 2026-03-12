Disney+ : les abonnés Premium retrouvent enfin une image digne de ce nom, mais tout n’est pas réglé

Après un mois de février chaotique et un litige de brevets avec InterDigital, les abonnés européens de Disney+ Premium retrouvent enfin le Dolby Vision sur leurs contenus. Le HDR10+ reste toutefois aux abonnés absents.

Disney+ Premium : le Dolby Vision revient, mais tout n’est pas réglé © Diego Thomazini

Les abonnés Disney+ Premium qui avaient vu leur expérience visuelle amputée début février peuvent souffler, du moins en partie. Plusieurs utilisateurs européens constatent depuis quelques jours le retour du Dolby Vision sur les films et séries compatibles de la plateforme. Le pictogramme caractéristique du format est de nouveau affiché, et la qualité d’image s’en ressent immédiatement sur les écrans compatibles.

Un feuilleton technique né d’un conflit juridique

Tout commence début février 2026 : Disney retire le HDR10+ et le Dolby Vision de son offre Premium dans plusieurs pays d’Europe. En cause, un différend portant sur des brevets détenus par InterDigital, actuellement en cours de résolution devant un tribunal de Munich… Fin février, la situation empire lorsque le HDR10, format pourtant plus ancien et non concerné par le même enjeu de propriété intellectuelle, disparaît à son tour. Il reviendra quelques jours plus tard, sans explication publique de la part de Disney.

Pour les abonnés qui déboursent 15,99 euros par mois (ou 159,90 euros à l’année), la pilule était amère. Le HDR dynamique, qu’il s’agisse du Dolby Vision ou du HDR10+, ajuste la luminosité et le contraste image par image. Le HDR10 statique, lui, applique les mêmes métadonnées à l’ensemble du contenu. La différence, sur un téléviseur haut de gamme, est loin d’être anecdotique.

Dolby Vision restauré, HDR10+ toujours absent

Aujourd’hui, la situation se normalise progressivement. Le Dolby Vision est de retour, le HDR10 également. Seul le HDR10+, standard ouvert concurrent du Dolby Vision et lui aussi dynamique, manque encore à l’appel. Son retour dépendra vraisemblablement de l’issue du contentieux judiciaire entre Disney et InterDigital.

Mais voilà : tant que le litige munichois n’est pas définitivement clos, rien ne garantit que les formats HDR ne seront pas de nouveau retirés sans préavis.