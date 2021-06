Jeff Bezos : une pétition pour interdire le milliardaire de revenir sur Terre recueille plus de 10 000 signatures

Une pétition en ligne qui a recueilli près de 11 000 signatures suggère que le fondateur et PDG d’Amazon, Jeff Bezos, ne devrait pas être autorisé à revenir sur Terre lorsqu’il partira dans l’espace en juillet à bord de sa fusée Blue Origin.

Lancée par un certain Jose Ortiz sur Change.org, la pétition assimile Jeff Bezos à Lex Luthor, personnage fictionnel de l’univers DC et ennemi juré de Superman, qui serait déguisé en prétendu propriétaire d’un magasin de vente en ligne très prospère. Elle le qualifie même de « tyran maléfique déterminé à dominer le monde ».

Jeff Bezos – Crédit : Amazon

Bezos doit voler le mois prochain avec son frère et deux autres personnes lors du premier vol avec équipage de la fusée autonome New Shepherd de son entreprise Blue Origin. Il y a quelques jours, nous apprenions qu’une place pour accompagner Jeff Bezos dans l’espace a été vendue à 28 millions de dollars, mais l’heureux propriétaire du ticket n’a pas encore été dévoilé.

La fusée New Shepard a effectué 15 vols réussis mais n’a jamais volé avec un passager à bord. Ce sera donc une première pour Jeff Bezos, qui prendra place dans la capsule de Blue Origin, dont nous vous avions déjà montré des images.

La pétition veut laisser Jeff Bezos dans l’espace

Décollant d’un désert de l’ouest du Texas, le voyage de Jeff Bezos à bord du New Shepard durera un seulement un peu plus de 10 minutes. Il franchira notamment la ligne de Kármán, qui marque la frontière entre l’atmosphère terrestre et l’espace selon la Fédération aéronautique internationale. Elle s’étend, suivant les normes internationales, à 100 km au-dessus de la surface de la Terre.

L’auteur de la pétition, Jose Ortiz, souhaite que le PDG d’Amazon se voit interdire l’accès à la Terre une fois dans l’espace. En effet, on peut lire dans la pétition que « Jeff a travaillé avec les Epstein et les Templiers, ainsi qu’avec les francs-maçons pour prendre le contrôle du monde entier. Il est aussi de mèche avec les négationnistes de la terre plate ; c’est la seule façon pour eux de lui permettre de quitter l’atmosphère ».

La pétition cite également le complot à la mode à propos des puces 5G qui seraient injectées à la population avec le vaccin contre la COVID-19. « C’est peut-être notre dernière chance avant qu’ils n’activent les puces 5G et ne procèdent à une prise de contrôle massive », annonce Josse Ortiz. Bien sûr, cette pétition n’est probablement pas à prendre au premier degré, mais plusieurs milliers de personnes semblent déjà soutenir cette idée.

Source : Change.org