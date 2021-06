Jeff Bezos participera au premier voyage de tourisme spatial de Blue Origin

Le milliardaire Jeff Bezos sera l’un des passagers du tout premier voyage de tourisme spatial de Blue Origin. Il a fondé cette société en 2000. L’homme le plus riche du monde décollera à bord du véhicule suborbital baptisé New Shepard. Le vol aura lieu le 20 juillet prochain comme cela avait été annoncé. Cette date n’a évidemment pas été choisie au hasard puisqu’il s’agit du 52e anniversaire du premier pas sur la Lune de la mission Apollo 11.

Jeff Bezos et la capsule du New Shepard – Crédits : Jeff Bezos / Instagram

Le lanceur réutilisable New Shepard est en développement depuis plusieurs années. Il a la particularité de voler de manière totalement autonome. Après le décollage, New Shepard transporte ses passagers à plus de 100 km d’altitude afin de leur faire passer plusieurs minutes en apesanteur avant de réatterrir sur Terre à la verticale.

Jeff Bezos va partir dans l’espace avec son frère Mark pour le premier vol de Blue Origin

Pour annoncer sa participation au premier voyage de tourisme spatial de Blue Origin, Jeff Bezos a partagé une vidéo sur son compte Instagram. Il y annonce la surprise à son frère Mark qui accepte évidemment de l’accompagner pour ce premier vol. Jeff Bezos a déclaré dans la légende du post que : « depuis que j’ai cinq ans, je rêve de voyage dans l’espace. Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure avec mon meilleur ami ».

D’ailleurs, l’ex-PDG d’Amazon et Mark Bezos ne voyageront pas seuls dans la capsule du New Shepard. La troisième place a été mise aux enchères. La vente se terminera samedi 12 juin. D’après Blue Origin, les offres ont déjà dépassé les 2,8 millions de dollars. Cette somme sera entièrement reversée au Club for the Future qui est la fondation de sensibilisation scientifique et technologique de la société.

Enfin, le premier voyage de tourisme spatial durera 11 minutes au total. Il décollera depuis le centre de lancement de Blue Origin au Texas. Ce vol symbolique permettra à Blue Origin de franchir une nouvelle étape très importante pour le tourisme spatial.

Source : Space.com