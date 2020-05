Jeux Android gratuits : jouez à 30 jeux mobiles offerts par Gameloft

Avant l’ère des premiers smartphones sous iOS ou Android, on jouait déjà sur nos téléphones portables, et pas uniquement à Snake ou à un casse-brique en noir et blanc sur Nokia 3210. Les smartphones des années 2000 avaient certes des ressources matérielles très limitées avec 1 Mo de RAM et une résolution de 240 x 320 pixels pour le haut de gamme, mais suffisante pour réaliser des titres 2D comparables à ceux des premières consoles de salon comme la Nintendo NES. Un marché porteur qui n’a pas échappé aux frères Guillemot, fondateurs d’Ubisoft, qui lancent Gameloft en 1999. Grâce à son savoir-faire et à des licences populaires telles que Rayman, Prince of Persia, Brothers in Arms ou encore Splinter Cell, Gameloft ne tarde pas à s’imposer en leader du secteur.

Crédit : Gameloft

Aujourd’hui, à moins de disposer d’un mobile de l’époque en état de marche, il est devenu pratiquement impossible de jouer à tous ces titres. D’autant plus qu’il faut non seulement trouver l’archive JAR du jeu, mais aussi celle qui correspond à votre mobile. Gameloft nous offre la possibilité d’en profiter gratuitement sur les smartphones Android. Le studio vient en effet de sortir Gamelfot Classics 20 ans sur le Google Play Store. L’application regroupe trente jeux mobiles « rétro » strictement identiques aux titres originaux à l’exception des commandes qui ont été remplacées par un pad tactile.

We're celebrating our 20th anniversary today with Gameloft Classics, a free Android app with 30 of our most iconic mobile games! It's our way of saying thank you to our players; we wouldn't have gotten this far without you.

Download Gameloft Classics now: https://t.co/9qj7r7EtYB pic.twitter.com/8E7M3QjS1A — Gameloft (@gameloft) April 15, 2020

Gameloft offre 30 jeux mobiles rétro, mais se prive des licences Ubisoft

On salue l’initiative de Gameloft, et on conseille même à Nintendo de s’en inspirer sur la Switch plutôt que d’imposer un abonnement pour profiter des jeux SNES. Les titres proposés ne sont pas tous inoubliables, mais certains valent le détour, ne serait-ce que pour leurs qualités graphiques type pixel art. D’autres tel que Gangstar ou Modern Combat témoignent également des premiers pas des franchises qui continuent de se renouveler sur Android et iOS.

Android et iOS (iPhone) : Top 10 des meilleurs jeux gratuits de 2020

On regrette d’ailleurs que l’application ne soit pas disponible sur iPhone, probablement pour des raisons techniques. Les originaux étant développés en JAVA Micro-édition (J2ME), leur portage nécessite un travail conséquent sur iOS, alors qu’Android utilise une version du langage JAVA très proche de J2ME. Mais plus que tout, c’est l’absence des licences Ubisoft qui fait défaut à cette compilation. Gameloft n’a malheureusement plus aucun rapport avec Ubisoft, et n’aura sans doute pas obtenu les droits pour rééditer ses licences. Dommage, elles figurent parmi les titres mobiles les plus réussis des années 2000.

Source : Gameloft