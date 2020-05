Qu’on se le dise, les magasins d’applications — Google Play Store et App Store — regorgent d’excellents jeux vidéo gratuits. Que ce soit pour passer le temps ou pour profiter d’une expérience vidéoludique, voici notre sélection des meilleurs jeux pour Android et iPhone, à télécharger et à installer sans débourser un centime.

De Snake sorti en 1997 sur la plupart des « GSM » Nokia en passant par Angry Birds et jusqu’à l’adaptation sur smartphones de Fortnite, le jeu mobile n’a cessé de se renouveler. Avec le temps, les smartphones ont même permis une plus ample démocratisation de la pratique des jeux vidéo au sens large.

Il n’a jamais été aussi simple, au fond, de jouer à des jeux vidéo : à part le smartphone en lui-même, il n’y pas besoin d’acheter du matériel en particulier et il n’est pas nécessaire de disposer de compétences spécifiques pour se lancer. Malgré la présence quasi systématique de microtransactions, la démarche est simple et souvent gratuite, puisque de nombreux jeux vidéo mobiles sont initialement téléchargeables et jouables sans débourser un centime.

Si vous êtes à la recherche de jeux mobile pour votre iPhone ou pour votre smartphone Android, voici notre sélection non exhaustive des meilleurs jeux disponibles en téléchargement gratuit. Notez que nous n’avons pas inclus les jeux mobiles qui ne proposent que le début du jeu gratuitement, comme l’excellent Bastion,par exemple. De la même manière, nous n’avons pas ajouté les jeux gratuits sur une boutique d’applications, mais payants sur l’autre, comme le très bon Alto’s Odyssey.

Sky: Children of the Light

Sky:Children of the Light est un jeu de rôle conçu par les créateurs des excellentissimes Flower et Journey, disponible gratuitement sur Android et iOS. Au même titre que Journey justement, Sky:Children of the Light est avant tout un jeu à dimension sociale. C’est le jeu idéal si vous êtes à la recherche d’une aventure onirique, à la fois intelligente, ludique, et relaxante.

En naviguant dans le ciel, vous rencontrerez d’autres joueurs avec lesquels vous pourrez vous lier d’amitié et interagir en utilisant des expressions, des gestes et des attitudes, toutes débloquables en progressant dans l’histoire. Jouable en solo, le jeu encourage cependant l’exploration et l’entraide entre joueurs pour faciliter la résolution d’énigmes et de puzzles. Nous recommandons l’utilisation d’un casque ou d’écouteurs pour profiter pleinement de l’expérience sonore qu’offre Sky: Children of the Light, ainsi que d’une manette — si possible évidemment — pour faciliter les déplacements.

Hearthstone

Hearthstone est le jeu de cartes free-to-play conçu par Blizzard se déroulant dans le même univers que World of Warcraft. Il rassemble la quasi-totalité du bestiaire de créatures, de sorts et de héros propre à cet univers. Facile à apprendre, mais difficile à maîtriser, Hearthstone est un jeu de cartes terriblement addictif, en plus d’être parfaitement adapté au format mobile. Celui-ci a remporté le prix du « meilleur jeu portable » lors des Game Awards de 2014, en plus d’être régulièrement mis à jour avec du nouveau contenu, extensions de jeu en solo et événements.

S’il reprend le principe de Magic the Gathering, Hearthstone est cependant plus simple d’approche pour les néophytes. L’objectif du jeu est de composer son deck de trente cartes pour venir à bout des trente points de vie du héros adverse. Plusieurs héros sont disponibles dès le départ (Chasseur, Démoniste, Druide, Mage, etc.), tous disposant de cartes spécifiques à leur classe en plus des cartes classiques. Les cartes peuvent être gagnées en jouant ou achetées par le biais de microtransactions. Le déblocage de certains héros ainsi que de l’entièreté des extensions est payant.

Fallout Shelter

Glissez-vous dans la peau d’un superviseur d’abri antinucléaire dans Fallout Shelter, un jeu de gestion se déroulant dans l’univers post-apocalyptique du jeu de rôle Fallout. Conçu originalement pour accompagner la sortie de Fallout 4 sur PC et consoles en 2014, Fallout Shelter reste aujourd’hui une référence en termes de jeux mobiles de gestion free-to-play. C’est aussi une ode à l’une des franchises phares de Bethesda avec ses multiples clins d’oeil, sa bande sonore, et sa direction artistique façon Vault Boy.

Supervisez vos habitants et protégez les dangers du Wasteland, le monde extérieur. Recrutez-en de nouveaux, donnez-leur un travail adapté à leur profil et améliorez votre abri en ajoutant de nouvelles pièces… Malgré son âge, Fallout Shelter est encore aujourd’hui idéal pour tous ceux qui sont à la recherche d’un jeu de gestion chronophage et gratuit sur mobile.

Fortnite Battle Royale

Véritable phénomène de société avec plus de 250 millions de joueurs, Fortnite Battle Royale est un jeu de tir en ligne à la troisième personne free-to-play où jusqu’à 100 joueurs combattent dans un espace de plus en plus restreint. Le but ? Être le dernier joueur ou la dernière équipe à survivre !

Fortnite Battle Royale se joue seul, en équipe de deux ou de quatre. Après un court passage dans le Battle Bus (un bus volant qui survole la carte de l’île du jeu), les 100 joueurs sautent, atterrissent et doivent trouver au plus vite objets, armes et ressources pour se défendre. La zone jouable réduit de minute en minute, forçant les joueurs à se rapprocher.

Contrairement à d’autres jeux piliers du genre, comme PUBG Mobile, par exemple,le joueur dispose ici d’une piochepour détruire les structures existantes sur la carte, récupérer des matériaux, et construire des fortifications pour se protéger (murs, escaliers, planchers). C’est l’un des meilleurs jeux de tirs gratuits disponibles sur Android et iOS, aux côtés de Call of Duty: Mobile notamment.

Animal Crossing: Pocket Camp

Sorti en 2017, Animal Crossing: Pocket Camp est la version mobile de l’une des franchises phares de Nintendo. À l’instar d’Animal Crossing: New Horizons sur Switch ou de New Leaf sur DS, Pocket Camp est un simulateur de vie relaxant où la « mignonitude » est de rigueur. Le but ? Personnaliser son camping et se socialiser avec des animaux anthropomorphes, les villageois.

Le jeu permet au joueur de remplir des quêtes quotidiennes, de crafter des éléments (objets, meubles) ainsi que de récolter des ressources (insectes, poissons) afin de récupérer des récompenses aléatoires (vêtements, articles décoratifs, etc.). Vous êtes libre d’organiser votre espace comme bon vous semble et de vous lier d’amitié avec qui vous voulez !

Malgré quelques éléments répétitifs, un placement plus limité que sur consoles et des microtransactions parfois trop présentes, Animal Crossing: Pocket Camp est avant tout un jeu zen, idéal pour passer le temps et se détendre.

Plants vs. Zombies 2

Plant vs Zombies 2 est sorti en 2013 sur Android et iOS. Comme le premier opus paru en 2009, ce tower defense met en scène une invasion de zombies contre laquelle le joueur doit se défendre. Grâce à une vaste panoplie de plantes et de champignons — plus d’une centaine —, vous devrez défendre votre jardin contre des hordes de zombies à travers différentes époques. Onze mondes, de l’Égypte antique à un futur post-apocalyptique attendent le joueur, ainsi que plus de 300 niveaux à la difficulté croissante. En addition au mode de jeu en solo, il existe un mode arène où les joueurs peuvent s’affronter pour atteindre le sommet du classement.

Un opus incontournable, addictif et très original, suivi par l’excellent Plant vs Zombies Heroes, sorti en 2016. Que ce soit Plants vs Zombies premier du nom ou sa suite Plants vs Zombies 2, ces deux jeux sont, aux côtés d’Angry Birds, de véritables pionniers du jeu mobile.

Fire Emblem Heroes

Fire Emblem est une série de jeux vidéo lancée par Nintendo en 1990 : Fire Emblem Heroes, sorti en 2017, est le premier opus développé pour mobile. Fier représenter du genre RPG, il se révèle à la fois addictif et dynamique, et ce, même au bout de plusieurs heures de jeu. Prenez part au conflit qui oppose le royaume d’Askr et l’empire d’Embla en incarnant un invocateur qu’il faudra faire progresser.

En mode histoire, le joueur devra ainsi remporter des batailles dans chaque monde pour libérer différents héros. Avec plus de 800 niveaux et plusieurs modes de jeu, Fire Emblem Heroes s’impose comme un excellent jeu de rôle sur smartphone. Il profite en outre toujours de nombreux événements et mises à jour qui continuent de le faire vivre, et est disponible gratuitement sur Android et iOS.

Final Fantasy : Brave Exvius

L’univers Final Fantasy à portée de doigts dans un smartphone : les fans de Final Fantasy ont sans nul doute apprécié ce volet mobile de la célèbre franchise de Square Enix. Paru en 2016, Final Fantasy: Brave Exvius est disponible sur Android et iOS et s’illustre tant par son scénario que par ses graphismes terriblement rétro en pixel-art.

Grâce à un fonctionnement par saisons qui permet de renouveler les histoires et les personnages, le jeu développé par A-lim et Gumi met en scène le monde de Lapis, où de mystérieux cristaux font l’objet de véritables batailles. Le joueur se glissera ainsi tantôt dans la peau de Rain, Lasswell, Fina et bien d’autres pour venir à bout des ennemis et retrouvera le système de combat au tour par tour cher à la franchise nippone.

Même si vous doutez de l’expérience du jeu vidéo mobile et que vous appréciez ou non Final Fantasy, cet épisode fait partie des meilleurs jeux de rôle disponibles gratuitement sur Android et iOS, aux côtés d’Eternium et Another Eden.

Pokémon Go

Aurait-il été judicieux de réaliser cette sélection des meilleurs jeux mobiles gratuits sans citer Pokémon Go ? Véritable phénomène de société lors de sa sortie en 2016, Pokémon Go est encore aujourd’hui largement apprécié et joué par des centaines de milliers de joueurs à travers le monde.

Même si le but est inchangé par rapport aux autres jeux de la franchise — qui est d’attraper des Pokémon, bien sûr —, le système de jeu diffère. Grâce à l’utilisation de la réalité augmentée, le joueur peut, avec l’appareil photo de son smartphone, observer et attraper des Pokémons à sa portée. Les Pokémon rencontrés varient en fonction des différents endroits que le joueur visite.

De la même manière, le joueur peut tomber sur des PokéStops, des points d’intérêts situés partout en France et dans le monde, qui peuvent être des lieux culturels, des boutiques, des statues, des lieux originaux et spécifiques à une ville, etc. Chaque PokéStop rencontré donne au joueur des objets aléatoires utiles pour la progression dans le jeu, comme des PokéBalls, des élixirs, des encens, ainsi que de l’XP.

Asphalt 9 : Legends

Vous êtes à la recherche d’un excellent jeu de course typé arcade, gratuit qui plus est ? Asphalt 9: Legends est justement là pour ça. Édité par Gameloft et lauréat d’une dizaine de prix et de récompenses, Asphalt 9: Legends offre une vaste sélection de modes de jeux, de circuits, de véhicules et de personnalisations avec. C’est aussi un jeu visuellement époustouflant, doté de paysages détaillés et d’effets soignés.

Plusieurs modes de conduite sont disponibles. Pour un accès rapide, la voiture peut se conduire toute seule et le joueur ne doit alors gérer que les dérapages, l’utilisation de la nitro ainsi que la bonne trajectoire à prendre. Pour une expérience plus complète, on préférera mettre tout en manuel. Pour récolter de la nitro, il est par exemple possible d’exploser les adversaires à la Burnout, de réaliser de belles figures ou des dérapages bien maîtrisés ou encore de récolter des bombonnes qui traînent sur le circuit. Le but final est de progresser dans le mode Carrière et monter en classe, pour passer de « petits » bolides (Dodge Challenger, Camaro…), à des hypercars plus rutilantes, comme la Bugatti Chiron.

Envie de drifts, de nitro et de compétition ? Vous l’aurez compris : s’il y a une franchise de jeux de course gratuits sur mobile qui ne déçoit pas, c’est bien Asphalt !