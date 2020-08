John Wick 4 aura une suite, le chapitre 5 est confirmé

Le PDG de Lionsgate a en effet annoncé officiellement que John Wick 5 était déjà en développement. Il a également indiqué que le tournage des deux prochains films débuterait dès que la star de la saga Keanu Reeves serait disponible.

Crédit : Lionsgate

« Nous sommes également occupés à préparer les scripts pour les deux prochains opus de notre franchise d’action John Wick, avec John Wick 4 qui sortira en salles le week-end du Memorial Day 2022. », a déclaré John Feltheimer. Le prochain chapitre sortira donc le 27 mai 2022. Le PDG n’a pas précisé la date de sortie de John Wick 5, mais celui-ci ne devrait pas se faire attendre très longtemps. Feltheimer a en effet ajouté que les deux prochains films seraient tournés à la suite à partir de début 2021. On peut donc envisager une sortie de John Wick 5 en 2023.

Deux nouveaux films John Wick et une série

Keanu Reeves est habitué à enchaîner les tournages, puisque la même méthode avait été employée à l’époque pour Matrix 2 et 3. L’acteur canadien est d’ailleurs actuellement en train de tourner le très attendu Matrix 4. La production de ce dernier a pu reprendre fin juin en Allemagne, après plusieurs mois d’interruption. Initialement prévu pour mai 2021, ce nouveau film réalisé par Lana Wachowski seule sortira finalement en avril 2022. Avec John Wick 4 et Matrix 4, Keanu Reeves sera donc à l’affiche de deux des plus gros blockbusters de cette année 2022.

Parallèlement, une série spin-off de John Wick est toujours en développement chez Lionsgate. Intitulée The Continental, elle suivra d’autres personnages de l’univers de la franchise. Son intrigue se déroulera avant les événements des films et ne devrait donc pas avoir de lien direct les prochains chapitres de la saga. Keanu Reeves est néanmoins attaché au projet en tant que producteur exécutif. La série The Continental devrait sortir après John Wick 4. Elle sera diffusée sur la chaîne américaine Starz.

John Wick 4 : Chad Stahelski en dit plus sur le dernier film de la franchise

